Ley Lucio: cómo es y de qué se trata el proyecto que busca prevenir la violencia y abusos en la infancia

Lucio Dupuy (5), el nene asesinado en La Pampa. Había sufrido abuso sexual y varios episodios de maltratos antes de que lo mataran.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y envió al Senado el proyecto de ley que establece una capacitación obligatoria para funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra la niñez y la adolescencia.

Hace un año, el crimen de Lucio Dupuy (5) cometido por su madre Magdalena “Magui” Espósito Valenti (25) y su pareja Abigail Páez (28) destrozó a una familia y conmocionó al país. En su memoria, este jueves Diputados le dio media sanción el proyecto de “Ley Lucio” para prevenir la violencia contra niñas y niños.

En una sesión especial, con la presencia de la familia paterna de Lucio, aprobaron con 228 votos a favor y 0 en contra el proyecto que establece un Plan Federal de Capacitación sobre derechos de los menores de edad, destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional.

También las provincias, los municipios y organizaciones sociales, deportivas y recreativas podrán adherir.

“La comisión de Familia, Niñez y Juventudes y la de Presupuesto y Hacienda votaron a favor de la propuesta por unanimidad. Esperemos que el recinto le de media sanción, ya que es acompañado por todos los bloques. En esto no hay quiebras”, dijo antes de la votación el diputado del Pro Martín Maquieyra, uno de los autores del proyecto.

Le dieron media sanción a la Ley Lucio en Diputados

A su vez, hubo dos iniciativas presentadas por la diputada radical Roxana Reyes y su par del Frente de Todos, Paola Vessvessian. Las tres propuestas se tuvieron en cuenta a la hora del dictamen favorable de la comisión de Familia.

“La semana siguiente al crimen visité a la familia de Lucio. Me dijeron que teníamos que hacer algo para que no pase más esa atrocidad, aunque nada iba a cambiar que Lucio no iba a volver”, recuerda Maquieyra. Y aclara: “Todo este tiempo trabajamos con ellos”.

Tres puntos clave del proyecto de “Ley Lucio”

El diputado sostiene que la ley cuenta con tres puntos clave. Por un lado, la capacitación a empleados del Estado que trabajen en relación a la niñez “para darse cuenta si un chico es víctima de abuso”.

De hecho, el papá de Lucio, Cristian Dupuy solicitó su custodia porque el nene padecía violencia física y psicológica, pero la Justicia desoyó su pedido y determinó que siga viviendo con la madre

La segunda cuestión es que los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público podrán denunciar de forma anónima las vulneraciones a los derechos de los niños.

La ley 26.061 obliga al personal de salud y la educación a denunciar pero por miedo a posibles represalias, muchas veces no lo hacen. “De hecho, en la escuela de Lucio una docente denunció a la familia de un alumno y la madre del chico fue al colegio al día siguiente y la golpeó”, afirma Maquieyra. Por eso, el cuidado del anonimato es previsto en la propuesta.

El diputado dijo que denunciar los maltratos que recibía Lucio era una responsabilidad de los médicos y los maestros que no lo hicieron. “El nene entró a la guardia cinco veces en tres meses por presentar lesiones, algunas de ellas de gravedad, previo a que lo mataran”, aclara.

La tercera herramienta que provee este proyecto de ley es realizar campañas semestrales de concientización sobre violencia y vulneración de derechos de niños y adolescentes.

La familia de Lucio le enviará una carta al presidente Alberto Fernández para que el Senado pueda tratar el proyecto en sesiones extraordinarias. “Me dio el pésame y yo le dije que agilizara la Ley”, explicó Ramón Dupuy, abuelo del nene, sobre el encuentro que tuvo con el mandatario en mayo pasado.

La modalidad de la capacitación podrá ser online o presencial. La cantidad de horas y otras cuestiones serán definidas por el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf) y la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Además, la propuesta del diputado del Pro plantea que la implementación de la línea 102 que brinda asistencia especializada sobre los derechos de los niños sea obligatoria en todo el país. “Justamente en La Pampa, donde asesinaron a Lucio, recién comenzó a funcionar en agosto de este año”, dice Maquieyra. Y aclara: “Esa fue la última provincia que faltaba adherir”.

Pedido de perpetua

En paralelo a la media sanción de la “Ley Lucio”, este jueves comienza el juicio contra la madre del menor Magdalena Espósito Valenti (25) y su pareja Abigail Páez (28). Las penas en expectativa son de prisión perpetua.

Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Paéz serán juzgadas acusadas de matar a Lucio Dupuy de 5 años

La madre de Lucio será juzgada bajo los cargos de “homicidio triplemente calificado por el vínculo (por ser ascendiente) y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”. En el caso de Páez, la única diferencia es la acusación es que el homicidio es “doblemente agravado”, ya que no tiene el cargo del vínculo.

Los tribunales de Santa Rosa ya están vallados, dado que las imputadas estarán en la sala de audiencias. Las dos están presas en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de San Luis capital.

“La perpetua nos daría un poco de alivio, pero en paz voy a estar cuando no haya más Lucios”,

sostuvo Ramón Dupuy, abuelo paterno de Lucio.

El proyecto establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En este sentido el Poder Ejecutivo Nacional, en coordinación con el Poder Judicial, elaborará un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia.

El objetivo del protocolo es unificar los criterios de actuación a nivel nacional y la coordinación de los entes provinciales y estatales de actuación, así como la igualdad del acceso del niño, niña y adolescente a la Justicia.

Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

También busca promover los espacios y metodologías necesarias para garantizar el derecho a ser oídos de las niñas niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales.

En este marco se deberá propiciar el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.

La autoridad de aplicación de la ley será la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf).

Durante el debate Martín Maquieyra (PRO), autor de una de las iniciativas consensuadas, señaló que «Lucio Dupuy asistía a un jardín en Santa Rosa, y entró cinco veces a una guardia hospitalaria en tres meses; el Estado lo tendría que haber tenido en cuenta. Pero nunca se dio un alerta, nunca se hizo una denuncia; el gobierno y la justicia no hicieron nada».

«En La Pampa hay una denuncia de abuso infantil por día. Y eso nos lleva a hacer algo para evitar que estos casos de maltrato o que los niños terminen asesinados», aseveró.

Por último puso de relieve que «este no es una proyecto de un legislador o de un partido, es un proyecto que no quiere que estas cosas vuelvan a pasar. Que sea justicia y que Lucio sea ley».

Por el Frente de Todos, Paola Vessvessian, expresó: «Todos queremos lo mismo, aunque tenemos mitradas distintas, llegamos a reunir un dictamen en común después de escuchar a muchos especialistas sobre la cuestión de la infancia; hay que generar procesos que nos posibiliten la recuperación de derechos».

«Es importante que haya una campaña de concientización y que haya un monitoreo permanente de la cuestión, que depende de lo geográfico, de lo político de lo social entre otras cosas», detalló.

Para Roxana Reyes, la diputada radical que preside la comisión de Familia y niñez, «hay que celebrar que se esté con una agenda transversal, poniendo de relieve un tema tan importante como el de la capacitación en protección de los derechos de la niñez».

El liberal José Luis Espert, marcó su acompañamiento: «Hay muchísima legislación nacional en este sentido y adhiriendo a tratados internacionales. Cuando vemos a Lucio, su foto, está bien ponerle nombre a esta ley».

Otra pampeana, la radical Marcela Coli, recordó que «estos proyectos nacieron desde el dolor, desde la pérdida, como fueron los casos de Lucio y de Abigali, bajo un contexto de violencia muy importante».

«Es fundamental velar, cuidar, cuando ocurren estos contextos de violencia, al que puede llegar a denunciar, al que se anima a denunciar, para llegar a tiempo en aquellos casos donde la violencia avanza», agregó .



HOY: La que dió luz al niño y su pareja fueron declaradas culpables de homicidio agravado

Abigail Páez, novia de la progenitora del niño, fue condenada además por abuso sexual agravado. La pena se conocerá en otra audiencia, aunque los agravantes indican que recibirán prisión perpetua

Uno de los murales en honor a Lucio (Gastón Taylor)

El extenso camino judicial que reclamaba justicia por el cruel crimen de Lucio Abel Dupuy acaba de finalizar. Los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez encontraron culpables a la madre del nene, Magdalena Espósito Valenti, y a la novia de ella, Abigaíl Páez, de los delitos de homicidio agravado. Para la Justicia ya no hay dudas, son las asesinas del chiquito.

Páez fue condenada además por abuso sexual agravado.

El veredicto fue leído algunos minutos después de las 12, sin la presencia de las acusadas, que decidieron seguir la lectura del fallo desde la cárcel en la que están alojadas en San Luis. Apenas escucharon la sentencia, se pararon y se fueron de la sala donde estaban ubicadas.

En la puerta de tribunales se produjo una gran manifestación que celebró el fallo luego de ser pronunciado dentro de la sala. En el lugar estaba Cristian Dupuy, el papá de Lucio, sus tíos y también sus abuelos paternos, Ramón y Silvia.

Si bien los fundamentos del fallo se conocerán en breve, hay algunas pruebas fundamentales que fueron las que le permitieron a los magistrados tomar la decisión de condenar a las acusadas. La autopsia, los chats entre ellas y la palabra de los testigos.

Las dos condenadas durante el juicio (Télam)

La autopsia

La más importante, quizás, de las pruebas presentadas en el juicio fue la autopsia. Estuvo expuesta por Juan Carlos Toulouse, el médico que realizó el estudio del cuerpo de Lucio, en la cuarta audiencia del debate oral.

Ante los magistrados, Toulouse reafirmó que el niño falleció a causa de una “feroz golpiza” y que presentaba “lesiones en varias partes del cuerpo”, según informaron fuentes judiciales.

Aseguró que había sido víctima de abusos sexuales “recientes y de vieja data”, al mismo tiempo que presentaba “un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna, con una data de 7 a 8 días”.

“Hubo una agresión puntual que le provocó la muerte”, según la autopsia presentada en la causa. Lucio murió a raíz de una hemorragia interna provocada por una paliza. Además de los signos de abuso, presentó quemaduras y mordidas.

El documento forense también evidenció que, al igual que Fernando Baéz Sosa, Lucio tenía la suela de una zapatilla marcada en la espalda. Gracias a una pericia scopométrica, se determinó que el calzado le pertenecía a Abigaíl Páez, la novia de la madre.