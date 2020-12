Lechón, cordero o asado para estas fiestas

Luego de que recibiera a su proveedor esta mañana, Luciano bridó información a FunesHoy.

Visitamos a Luciano Ruiz Calderón para que nos cuente cómo trabaja en la previa de las festividades, él nos informa, “Estamos trabajando con hasta 3 personas dentro del negocio, con todos los protocolos, la gente es muy consciente y espera afuera su turno. También con pedidos telefónicos que está bueno, porque eso permite un estadío más corto dentro del local, ya que sólo debe abonar y retirar.

Para estas fiestas trabajaremos en horarios normales, salvo el 24 y 31 que atenderemos de 8, 30 a 12, 30 Horas. La gran mayoría ya ha hecho su reserva, sobre todo de carnes. Lo más pedido es jamón redondo, lenguas y lomos para Vitel Toné, este año si bien me han preguntado por cordero y otras carnes, el protagonista es el Lechón, sobre todo para el 24, el asado es más del 31. Igual ya tenemos asado, costilla y vacío encargados. El pollo deshuesado también tiene mucha salida, rinde muy bien al hacerlo relleno u arrollado, también el matambrito. Luciano

“Desde mediados de octubre, los aumentos son semanales”, y los chacinados habían parado, pero ahora subieron un poco. El cerdo está en $400 el kg y el cordero $500 o $520 el Kg según la fecha.

Lo bueno que este año podemos ofrecerles a nuestros clientes que el pedido puede incluir el pan, los fiambres para preparar una entrada, el carbón, las ensaladas, budines y pandulces y hasta las bebidas y retirar todo en un solo comercio, ya que incorporamos el almacén dónde complementamos todo lo necesario para la cena de noche buena o el día de Navidad. Por eso los esperamos con toda nuestra mejor atención personalizada, como ya es un clásico, al igual que la calidad inigualable de Carnicería Daniel”,

cerró el comerciante.











A qué se debe el aumento constante de la carne:

Según el INDEC

Elevación del costo del maíz para los feedlots, falta de hacienda y especulación con el dólar son los argumentos para el salto de los precios en mostrador.

La suba constante en el precio de la carne debido a la elevación del costo del maíz para los feedlots, falta de hacienda y especulación con el dólar: son los argumentos para el salto de los precios en mostrador. “Los precios de la carne vienen subiendo todas las semanas desde hace un mes”, contó a este medio Luciano. Y habrá más subas de cara a las fiestas de fin de año, que podrían ascender hasta el 5 o 10 por ciento. Las alzas serán escalonadas, y se espera que un corte que hoy está arriba de los 600 pesos el kilo para febrero se ubique en 740 pesos. Los motivos se deben al alza de costos y a la mayor demanda internacional, según fuentes del sector.

“Desde el 14 de octubre, los proveedores cada semana te suman 5% de aumento, por lo que la carne subió” detalló. En el último año, el asado aumentó 56,9 por ciento y la carne picada 62,1 por ciento, según datos de octubre de 2020 contra el mismo mes del año anterior, según el INDEC.

Por tercer año consecutivo, en 2020 cayó el consumo de carne bovina. Se ubica en 50,2 kilos per cápita. En 2017, eran 58,1 kilos per cápita. El récord había sido en 2013, con 63,4 kilos por habitante.

“El motivo principal de los aumentos que se vienen va a ser la falta de hacienda de acá en adelante. La tensión en la cadena cárnica se observa en los feedlots, que es la etapa del engorde de ganado, último proceso de la producción primaria. “Tuvieron aumentos de la materia prima en un 50 por ciento, por las subas en el maíz y el dólar, por lo que puso al engorde a corral en una situación de pérdida”.

La carne podría subir hasta un 10 o un 15 por ciento de cara a fin de año, por la baja en la oferta y una demanda que se sostiene. Pero, además, explicó que está presionando en los precios el comercio internacional. “La demanda de exportación se está metiendo en el consumo local, y presiona los precios, porque el peso contra el dólar no puede competir”, explicó.

Pese a los aumentos de costos, aseguró que no fueron totalmente trasladados a los precios. “Estamos trabajando a quebranto, en el Mercado de Haciendas se vende menos de lo que cuesta producir, aseguró. Por este motivo, indicó que se ha ido bajando la producción.

Así, de no poder trasladar los costos, anticipó el peor escenario: “Hasta que no hay escasez no hay reacción de los precios”, detalló. Necesitamos una recomposición para el sector, las subas van a ser graduales para volver al valor de la producción, porque lo brusco no sirve, y menos en un país con 50 por ciento de pobreza. No debería haber aumentos en los precios del mostrador de más de 120 pesos para febrero”, anticipó.