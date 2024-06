Leandro “Lele” Lovato presenta: “El Salvaje”

“Mis trabajos son como los de todos los que sentimos en el alma la necesidad de contar nuestro folklore, nuestras tradiciones; el mensaje que nuestros mayores nos inculcaron y que tenemos esa herencia para difundir, prolongando esa huella”, es su expresión al decir sobre la presentación de ”EL SALVAJE” LELE

“Estoy muy contento de esta misión que me ha dado la vida, de poder hacer música expresando los sentimientos de un lugar, de este lugar en que nací y me brindo todo al día de hoy, nada más y nada menos que a través de notas musicales decir de dónde venimos, para de esa manera sentirnos bien folcloristas, la verdad con una aceptación tal del Publico, que no dista cuando actuamos en Argentina o en países limítrofes, que l consumen mucho nuestro folklore y son muy conocedores de lo que hacemos.

Llevamos canciones del NOA con sus Zambas Carperas, Wayños, Carnavalitos , Vidalas, Coplas; Santiago del Estero, Tucumán, La Chacarera; al este con la música del Litoral, Chamamé , Polcas, Galopas; más cerca de la Cordillera te encontrás con las músicas Cuyanas, las tonadas que hacen tan rico y exquisito, con sus Valsecitos; te venís, para Buenos Aires y esta el Tango por excelencia, que nos representa fuera del país hace muchos años y la Música Ciudadana es sin lugar a dudas la vertiente más importante.

Cuando me voy fuera trato de hacer un resumen de todo esto y armas un repertorio muy grande mostrando nuestra cultura. Eso también he plasmado en mis discos, incluso en un disco anterior grabé El Choclo, Romance de Barrio, etc. Dentro de mi repertorio folklórico saliéndome del lugar de comodidad y estando siempre un pasito más allá.

En otro trabajo pude hacer El Día Que Me Quieras de Gardel y Lepera, pero a mi estilo, El Romance del Barrio de Aníbal Troilo y Alfonsina y el Mar de Ariel Ramírez. Tratando de sumarle a mis composiciones estos clásicos de excelencia. Obras increíbles y poniéndole una vara de muy altos autores y compositores, estudiándolas e imponiéndoles mi forma de interpretar para contar esas obras. Pienso que al recurrir a estos autores prestigiosos te suman calidad a la hora de pensar un disco, pero en mi versión”, explica para decir que es el folclore”.

Ahora trabajamos mucho en esta nueva producción que ya suena titulada ”EL SALVAJE” ❤️🎻❤️Los invito a visitar el video o escucharlo en todas las plataformas digitales 🍷🍷🍷Enorme alegría de seguir aportando nuevas canciones pa’ mis bailarines y nuestro cancionero popular Argentino 🇦🇷🇦🇷🇦🇷❤️🎻🙌🏻Viva la música 🎵 🍷🎻🇦🇷❤️ LELE

Y cierra la entrevista en forma muy cálida, “Camino nuestro Funes todos los días, es el lugar que elegí para transcurrir fragmentos de mi vida en familia, algunos deportes, amistades, eventos. He echado raíces en este lugar tan lindo y maravilloso. Saludos a todos y nos estamos encontrando en cada rincón”.