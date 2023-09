Le tiraron nafta en la cara a una candidata de La Libertad Avanza cuando ingresaba a la Legislatura porteña

Atacaron a la candidata a diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, en las inmediaciones de la Legislatura porteña. El incidente quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales. En esa filmación se puede ver el momento en que le tiraron nafta en la cara a la postulante libertaria, hecho que sucedió cuando Lemoine estaba por entrar a la legislatura para el homenaje a “las víctimas del terrorismo” que organizó este viernes Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de LLA.

Fuentes policiales de la investigación del ataque le informaron a Noticias Argentinas, que hubo dos detenciones durante el acto que se realizó para rechazar la iniciativa de Villarruel y que uno de estos sospechosos es quien le arrojó combustible a Lemoine.

Victoria Villaruel, la candidata a vicepresidente de Javier Milei organizó un homenaje a “las víctimas dle terrorismo” en la Legislatura porteña. (Foto: Juan Vargas / NA)

“Nada, pero nada justifica que te rocíen con nafta…. NADA”, posteó Lemoineen su cuenta de Twitter. En otros videos que también se viralizaron en las redes sociales, se puede ver a la candidata limpiándose uno de los ojos después del ataque.

Detuvieron a dos sospechosos por el ataque a Lilia Lemoine

La Policía de la Ciudad detuvo a dos sospechosos. Uno de ellos que fue identificado como Leandro Nicolás Díaz, quien tiene antecedentes penales y ya había sido detenido en 2017, sería el agresor que atacó a Lilia Lemoine. Dentro de los objetos que fueron secuestrados por los uniformados había botellas con nafta que suelen ser usadas como bombas Molotov.

Lemoine fue asistida por una ambulancia del SAME. Y la causa quedó a cargo de la Fiscalía Contravencional Este, que pidió el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. Luego, desde su cuenta de Twitter la candidata dijo: “Acá en Lagleyze recibiendo atención médica. Tengo un principio de keratitis. Ahora a la comisaría. Me van a hisopar el cuerpo. Me cambié la ropa pero sigo bañada en nafta…”.

En otro video que trascendió la candidata habla mientras va al hospital: “Recién intenté ingresar al evento de Victoria Villarruel en la Legislatura para pedir por las víctimas del terrorismo. En la entrada, más allá de la manera de increparme que suele tener los militantes de izquierda, que ya estoy acostumbrada, en esta ocasión, dos personas me rociaron nafta encima, me tiraron un baldazo de nafta. Me entró en el ojo, ahora me están llevando a la comisaría porque el SAME no llega. Tengo la ropa bañada de nafta”.

La vice de Milei encabezó un acto “por las víctimas del terrorismo” y hubo incidentes en la Legislatura

Sindicatos, dirigentes y agrupaciones de Derechos Humanos se movilizaron en repudio al evento organizado por Victoria Villarruel. “Exigimos compromiso con la democracia y el Nunca Más”, reclamaron.

Sin presencia de los medios, Victoria Villarruel hizo un acto en la legislatura “por las víctimas del terrorismo”. (Foto: Télam)Por: FLORENCIA DOWNES

Una actividad convocada para este lunes como un “homenaje a las víctimas del terrorismo” de ERP y Montoneros que fue impulsada por la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza Victoria Villarruel, recibió el fuerte rechazo de diferentes sectores que solicitaron la suspensión del encuentro por considerarlo “provocador” y convocaron a una manifestación en repudio.

Organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales se movilizaron a la Legislatura porteña, por lo que la sede del Palacio Legislativo del distrito, en el microcentro porteño, fue vallado con un amplio operativo de seguridad desplegado desde temprano.

Minutos antes de que empezara el acto, que se hizo en medio de tensión e incidentes dentro y fuera del palacio legislativo de CABA, Villarruel tuiteó: “Los DDHH son para todos. Invocar la democracia y a los DDHH sin dejar que podamos expresarnos o ejercerlos es la muestra más acabada de que son violentos, autoritarios y nos creen ciudadanos de segunda. Mi abrazo a todas las víctimas del terrorismo que son sometidas a este destrato”.

El tuit de Victoria Villarruel minutos antes de que el acto empezara. (Foto: captura Twitteer / @VickyVillarruel)

El acto se hizo en el Salón Dorado de Legislatura porteña y fue organizado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus víctimas (Celtyv), del que Villarruel es presidenta honoraria, y también por la legisladora Lucía Montenegro (LLA).

Legisladores, actores de la sociedad civil, organismos de derechos humanos y sindicales repudiaron el acto y solicitaron a la Legislatura su inmediata suspensión. Finalmente, el evento se hizo en medio de la tensión dentro y fuera de la Legislatura porteña.

El acto comenzará a las a las 17 de este lunes en la Legislatura porteña. (Foto: captura Instagram / @celtyvporlasvictimas)

Finalmente, el acto se hizo en la Legislatura y terminó con los presentes cantando el Himno Nacional.

Los pedidos para que se suspendiera el acto

Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, la legisladora Victoria Montenegro -que es a su vez hija de desaparecidos durante la última dictadura- envió una nota al vicepresidente primero, el dirigente de Juntos por el Cambio Emmanuel Ferrario, para expresar su “profunda preocupación” por la cita.

“Frente a la gravedad de la situación, considero oportuno ponerlo en conocimiento para que pueda tomar las medidas necesarias”, indicó la política de Unión por la Patria (UxP).

Sin embargo, desde el entorno de Ferrario, autoridad máxima de la Legislatura, ratificaron la realización del encuentro y explicaron a la agencia Télam que su rol “no es juzgar el contenido de lo que se debate en los salones”, ya que “mientras se dé en el marco de la ley vigente, no se puede censurar ni moderar un debate que es propuesto por un diputado o diputada, sea del espacio político que sea, dado que representan diversos intereses de la ciudadanía”.

En este sentido, remarcaron que el salón fue solicitado “en tiempo y forma” por la libertaria Lucía Montenegro quien, sostuvieron, “tiene derecho a usarlo como cualquier otra diputada o diputado que lo pida”.

Entonces, los integrantes del bloque de UxP criticaron no solo a Villarruel, sino que emitieron una nota de prensa en la que aclararon que “agotaron todas las instancias institucionales disponibles” para evitar la realización del evento. “Nuestros planteos fueron desoídos por las principales autoridades de esta Casa Legislativa”, apuntaron.

La diputada Victoria Montenegro. (Foto: Radio 10)

Marcha en repudio al acto organizado por Villarruel

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos junto a otros organismos convocaron a una marcha en la Legislatura porteña para repudiar la realización del acto de Villarruel.

“Decimos que no hubo dos demonios y el único terrorismo fue el que llevó adelante el Estado genocida. Exigimos que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que esa provocación se materialice; que no solo niega y falsea la verdad histórica sino que ofende la memoria colectiva”, señaló un comunicado que firmaron además la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Asociación Buena Memoria. Desde el Frente de Izquierda anticiparon se sumarán a esta concentración, como así también desde el gremio Ademys.

Una de las primeras réplicas llegó también de parte de la CTA. En la organización que conduce el kirchnerista Hugo nYasky se mostraron disconformes con que haya lugar en la Legislatura para este tipo de discursos y pidieron que se cancele el acto. Asimismo, llamaron a la movilización de las 16:30. A esto también se sumaron hijos de desaparecidos como Victoria Donda, que con su organización (Identidad) se plegó a la marcha.

“Repudiamos todo acto negacionista. La Legislatura no debe ser lugar para reivindicar a la dictadura. Exigimos a las fuerzas políticas compromiso con la democracia y el Nunca Más. Celebramos que el pueblo se manifieste contra el olvido”, aseguraron desde Abuelas de Plaza de Mayo. (Foto: captura Instagram / abuelas difusión)

Más tarde, en un duro comunicado, Madres de Plaza de Mayo repudiaron “con todas sus fuerzas” a los “defensores de genocidas” que, según dijeron, pretenden reivindicar “la teoría de los dos demonios” en el discurso público.

“Extendemos nuestro repudio no solo a los convocantes del acto sino además a las autoridades de la Legislatura que permiten semejante ofensa a la memoria histórica en un sitio clave de la democracia como lo es un Palacio Legislativo”, aseguraron.

De esta forma, llamaron a acompañar a las Madres el próximo jueves en la tradicional ronda, en la marcha 2369 en la Plaza de Mayo. Además le pidieron a la juventud manifestarse “en todos los lugares a su alcance” para expresar esta disconformidad. “Solo si el pueblo está en la calle la democracia es posible”, remarcaron.

También en la agrupación H.I.J.O.S. sede Capital compartieron el mail de Ferrario para enviar cartas y pedirle que se suspenda la actividad convocada por Villarruel. “Apelamos al compromiso con la democracia y el respeto con los derechos humanos para revertir la decisión de abrir las puertas de la Legislatura para semejante acto de promoción del olvido y reivindicación de los crímenes del terrorismo de Estado”, señalaron.