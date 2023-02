Le robaron la moto en el centro de Funes

La víctima informa que como único detalle “tenía la empuñadura rota del lado derecho” y aporta tdos los datos de dominio de su moto robada ayer.

Según la denuncia de la víctima M. Mauro I, de 38 años domiciliado en Funes,” El día de hoy en el horario de las 15.30 horas. en calle Córdoba 1124 y calle Catamarca dejo mi moto correctamente estacionada con traba manubrio colocado en el momento en que me retiro y voy a buscarla al término de dos horas, descubro que me robaron mi moto, de marca HONDA TORNADO XR 250 C.C. de color roja y blanca modelo 2022 dominio A-152-JIR número de Motor MD34E-N004140, cuadro número 8CHMD3410NP003513, tenía la empuñadura rota del lado derecho, me la roban sin las llaves y sin documentación”

Actúa Comisaría 23ª Funes se da intervención a Fiscalía de Turno