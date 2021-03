Le negaron el Ingreso al Papá de Topa en la ceremonia de Apertura del año legislativo de Funes.

Captura de imagen de la mudanza de los titulares del quiosco que tenían la reja electrocutada

Raúl intentó ingresar para hacer oír el reclamo de Justicia por su hijo, pero lo interceptaron en la puerta, cual si fuera un delincuente. Una vez más la justicia al revés, una vez más los Derechos Humanos vulnerados. Detienen a los inocentes y dejan libres y ayudan a escaparse a los asesinos de su hijo…

El dolor desgarrador de un padre que no encuentra consuelo, ni puede llorar su espanto sobre la tumba de su hijo, porque necesita movilizarse, para visibilizar a Topa, necesita conseguir que se investigue y penalice a quienes fueron los artífices de esa muerte evitable…

Solo así podrá hacer su duelo y seguir adelante, mientras tanto tiene que hacer acciones para hacerse oír, para que todos sepan, para que aún en esta ciudad injusta no logre lo que busca, logre ir concientizando a la gente que esto no puede volver a pasar, no tiene que haber negligencia ni impunidad para quienes no evitaron esta muerte, tiene que haber ciudadanos unidos que impidan que le suceda a cualquiera una muerte absolutamente evitable si los controles municipales de habilitación, y edilicios se hubieran hecho, pero miraron para otro lado porque la titular era una militante del Intendente, según investigó la familia de Topa…

Esto escribió Raúl Rodríguez Anriquez, papá de Topa en la página “Justicia por Topa”

1mt6iSponSso lhredcg · Gracias a los ciudadanos que hoy han invitado a Topa a participar de la apertura de consejo a cargo de sr intendente. Lamentablemente ha montado para la población, una cobertura de poco acceso. Cerrando las puertas. Obvio…era de esperarse. Eso. O sonreír,como acá no paso nada…..seguimos mirando para el costado..Pero… sorprendentemente en estos momentos, está demorado el padre de Topa.Por haberse acercado con las fotos de Topa.Eso…es lamentable…También…..a vecinos que llevaron su fotografía…haberles impedido entrar a la asamblea, aún sin postal de Topa.No estamos en democracia??No es la ley que debe atrapar y perseguir a los asesinos??No son los inspectores los que deben parar un camión de mudanza sin patente??? Ya se……solo trabajan dentro de la garita 1 a la 18. Xk el seguro solo les cubre hasta ahí….No se preocupe sr intendente…..No me asusta sus amenazas ni su bello capilar….Ha demostrado ser un KAGON…Pero sabe que????Mi oficio…..tiene la ventaja de recibir a su peor enemigo……En la misma condición que he recibido a mi querido hijo…..En una camilla y tan solo con una sábana……Ahí estaremos UD y yo…..Nadie más…Atte…TOPA……. siempre adelante como la Topadora