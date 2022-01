Le arrojaron algo a su vehículo para robarle a punta de pistola en Autopista Rosario/Córdoba.

El periodista y conductor de televisión Cristian Lavallén fue víctima de un violento robo este miércoles en la noche cuando manejaba por la autopista Rosario-Córdoba. Sujetos arrojaron un objeto al auto donde se trasladaba el comunicador, lo que provocó que detuviera el viaje y allí fue asaltado.

Según la denuncia de Lavallén, le arrojaron un objeto que provocó roturas al automóvil. Tras el impacto, detuvo la marcha a los 200 metros del puente, llamó al 911 para hacer la denuncia y luego a la grúa.

Relata que 3 hombres, con un arma de fuego, se le acercan, le piden plata y todo lo que tenga valor. Sustrayéndole una mochila con una notebook, $10.000 en efectivo, un reloj, un iPhone.

Los mismos luego se retiran de a pie hacia Rosario.

“Estaban muy alterados, por suerte el que me apuntaba a mí era el más lúcido de los tres, porque los otros dos, que eran más jovencitos, estaban muy nerviosos”, describió Lavallén.

“No podían abrir el auto y yo tenía las llaves encima. Hice un movimiento para darles las llaves y ahí me gritaron que no me mueva y me pegaron con el arma”,

“Me pedían plata y yo el único dinero que llevaba lo tenía en la guantera del auto. Se ponían cada vez más nerviosos y eso me ponía muy nervioso a mí porque no sabía qué iba a pasar. Finalmente encontraron la plata”.

“Me sacaron el reloj y uno de ellos me quería sacar el anillo, que no sale fácilmente así que tiraba y me iba a arrancar el dedo si seguía. Por suerte el más lúcido les dijo que me dejaran y se fueron“.

Denuncia manifiesta a CGI / Subcomisaria 22°