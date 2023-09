Las reacciones de la farándula ante la entrevista (videos) entre Migue Granados y Lionel Messi

El mediodía de este jueves 21 de septiembre se vio conmocionado, al menos un ratito, por la entrevista que realizó Migue Granados para su ciclo en Olga “Soñé que volaba” con Lionel Messi.

El conductor viajó hasta Miami para un encuentro distendido con el Campeón del Mundo, mientras el país lo miraba desde sus diferentes dispositivos. Y uno de los momentos, más allá de todo lo que dejó la entrevista, que más se destacó en las redes sociales, fue la reacción de sus competidores directos de Luzu TV con Nico Ochiatto a la cabeza, que lejos de intentar vender un programa para competirles, decidió poner la entrevista al aire y comentarla, no sin antes advertir que se trataría de la mejor entrevista del mundo.

Ante este gesto, Migue Granados no dudó en agradecer y marcar la diferencia con otros medios: “Se dieron cuenta la diferencia con lo que es la televisión, y lo que es este mundo el cual habitamos, que nuestros compañeros de Luzu se pusieron a ver, me emociona de verdad, boludo, lo digo enserio no estoy siendo careta. Se pusieron a ver nuestra nota en vez quilombo de puterío”, destacó el conductor agradecido por la generosidad de sus colegas.

No obstante la entrevista dejó momentos memorables y mostró a un Messi distendido, tranquilo y por momentos gracioso que generó en las redes diferentes reacciones, así como elogios para Granados que obtuvo la entrevista que todos quieren.

Los mejores memes de Lionel Messi con Migue Granados en OLGA

Lionel Messi fue tendencia en redes sociales por su entrevista con Migue Granados en OLGA.