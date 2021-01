Las ex de Maradona se tiran con todo

Esto fue lo que dijo Rocío al defenderse de los dichos de Verónica.

Así reaccionó Oliva cuando Ojeda aseguró que se quedó con dinero de Maradona: “Con ella nunca…”

Verónica Ojeda, en un mensaje que leyó Ángel de Brito en vivo en Los Ángeles de la Mañana, aseguró que le devolvió 3 millones de dólares a Diego Maradona y se diferenció de Rocío Oliva, arremetiendo: “Ella se quedó con todo”.

La mamá de Diego Fernando contó para LAM que ella, a diferencia de Rocío Oliva, al momento de la separación con el ídolo le devolvió todo el dinero donado.

Verónica Ojeda reveló que le devolvió a Maradona 3 millones de dólares

Luego de que saliera a la luz de las donaciones que había hecho en vida Diego Maradona a diferentes personas de su círculo íntimo, entre las que se destacan 500 mil dólares para Rocío Oliva y su madre, el tema volvió reflotar con la nueva información que afirma que la última pareja del diez, Oliva, habría utilizado la tarjeta del futbolista una vez este fallecido con excesivos montos.

Debatiendo sobre si esto está bien, o si no es etico, en Los Ángeles de la Mañana, junto con Mauricio D´Alessandro que se encontraba vía zoom compartían opiniones sobre el tema.

A la información se le sumó un mensaje que envió Verónica Ojeda, que Ángel de Brito leyó textual:

Acá me llega un mensaje que Verónica Ojeda le envía a la producción, que está mirando el programa, seguramente, y cuenta lo siguiente: ‘En el 2013, yo le devolví a Diego 3 millones de dólares. A diferencia de Oliva, que se quedó con todo, yo le devolví todo. Con Diego teníamos una cuenta en Dubai y cuando nos separamos yo le devolví todo, le firmé todas las cuentas. En ese momento había 3 millones de dólares”, leyó en vivo de Brito.

Esa información fue rápidamente constatada por D’ Alessandro, quien hoy auspicia de abogado de Matías Morla, y que además de aseverar lo dicho por Ojeda agregó más información.

“Eso es verdad. Y creo se hizo un acta notarial en el que ella le devolvía todo. Esta cuenta, que manejaba Ojeda porque participó muchos años en la administración de Diego, había generado una pelea con Claudia porque Diego había rescindido un poder que tenía con Claudia y se lo había otorgado a Ojeda. Esta fue parte de la pelea que tuvo Ojeda con Claudia, en su momento”.

Fue por esto que la última pareja del Diez se defendió en Polémica en el Bar. “Yo le quería devolver las tarjetas a Diego y él dijo que no, eso es verdad”, comenzó aclarando.

Y agregó: “¿Qué querés que diga? No es que (Ojeda) tenía 3 millones de dólares y se los dio a Diego en la mano. Ella puso la firma para dejar la cuenta, es algo que dijo ella, no yo“.

“Con ella (por Verónica) nunca tuve relación. ¿Si me sorprenden estos dichos? No. Mirá si me tengo que enganchar en todo lo que dicen, tengo que estar todos los días acá dedicándole una hora a todo el mundo. No tengo ningún problema con nadie“, cerró, contundente.