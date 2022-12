Las declaraciones homofóbicas de Martina de Gran Hermano contra Florencia de la V: “Es un hombre que le gustan los hombres”

MARTINA STEWART Y FLORENCIA DE LA V | INSTAGRAM

Martina Stewart Usherhizo polémicas y transfóbicas declaraciones sobre Florencia de la V y generó repudio nuevamente por su percepción sobre la comunidad LGBTIQ+.

La segunda eliminada de Gran Hermano (Telefe) fue entrevistada por Ulises Jaitt para El show de Ulises Jaitt (Radio XLFM, lunes a viernes a las 13) y luego de ser consultada por su orientación sexual, cuando aseguró que las mujeres son que le atraen; Ulises indagó sobre sus opiniones sobre el lenguaje inclusivo y la inclusión de la diversidad de género en la educación de los niños, momento en el que Martina lanzó duras declaraciones y habló contundentemente sobre cómo percibe a Florencia de la V.

Qué dijo Martina Stewart Usher de Florencia de la V

En primer lugar, Martina se vio incómoda con el hecho de que los chicos vean en el colegio información sobre la diversidad de género: “Es un tema complicado porque a veces esa diversidad de género se convierte en una moda. Me pasó que yo trabajé en un colegio y decían ‘soy gay’ y les preguntaba ‘qué era ser gay…’ y no sabían qué era, lo decían porque lo escucharon o lo vieron“.

La profesora de Educación Física también afirmó que los chicos debería recibir información sobre las diferentes orientaciones sexuales, cuando estén más adentrados en la adolescencia: “En cierta edad que te lo enseñen. No sé si en la primaria, yo los veo muy chiquitos… Lo veo más en la secundaria, en los últimos tres años“. Ulises Jaitt le consultó qué pensaba sobre el DNI no binario, ante lo cual Martina expresó: “No sé. No sabía. Lo tendría que definir esa persona y ver qué onda la sociedad, para qué lado vamos a ir… Vamos a decir que sí (al uso de la X) que me parece correcto, pero la verdad es que no tengo mucha idea. Para mí sos hombre o mujer. Entiendo que a cada uno le guste lo que le guste, pero no sé… después cada uno que con su culo haga un choreo”.

Ulises fue directo al grano y preguntó: “¿Cómo considerás a Flor de la V?“. La eliminada de Gran Hermano respondió rápidamente: “Flor de la V es un hombre que le gustan los hombres. ¿Se siente mujer, algo así, ahora, no? Algo así era. ¿Cómo se llama lo que es Flor de la V?“. “Una mujer”, contestó el hermano de Natacha Jaitt.

“Noooo. Pero tiene un nombre eso…“, agregó Martina y el conductor respondió: “¿Una chica trans?”. “¿Es una trans?”, agregó la participante de reality. Jaitt ofreció su percepción de Florencia: “Mujer hay que considerarla, porque es lo que siente, cómo se autopercibe“. ” Ella es una mujer, le gustan los hombres, en el DNI nuevo que aparecería Flor de la Ve, ¿mujer?”, manifestó Martina. “Mujer, claro”, contestó Jaitt.

“¿No sería una X?“, volvió sobre el tema Martina, a lo que el locutor expresó: “Pero vos me decías que era un hombre“. “No, Flor de la Ve supongo que nació hombre y después se hizo mujer, pero si ella se considera mujer, listo, es una mujer“, explicó de manera confusa la ex Gran Hermano. “¿La tratarías de mujer?”, le consultó el conductor y Martina manifestó con ironía: “Sí, qué le voy a decir. ¿Carlos? Se llama Florencia“. “Pero aclarabas que biológicamente era un hombre”, agregó Jaitt y la profesora comentó: “Sí, biológicamente, por lo que siento yo sí, pero si después ella hizo los cambios que se hizo y se siente mujer, se la trata como mujer“.

Gran Hermano: quién es Martina Stewart Usher, la fan de Wanda Nara que le tiene “asquito” a la bisexualidad

Martina Stewart tiene 25 años y es de Tigre. La joven se definió a sí misma como “caprichosa” y contó que es profesora de Educación Física. Trabajó en una escuela y brinda clases personalizadas.

Además, también trabajó como periodista deportiva en Racing y ama jugar al fútbol. En esa misma línea, sorprendió a todos al confesar “Mi ídola es Wanda Nara, hizo todo bien” y, haciéndose la misteriosa, agregó “salí con chicos que juegan al fútbol pero no voy a dar nombres”.

Sin embargo, la declaración que hizo y que más repudio despertó en redes sociales fue “Me gustan los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poquito de asquito. Rari, para analizar”. En efecto, fue la mismísima producción de Gran Hermano quien decidió dejar en ridículo sus dichos poniendo en su tape y de fondo la canción “N°5”, el famoso tema que Lali Espósito le escribió a Lola Índigo tras haber compartido algunas noches con ella.

Por último, remató su presentación con un “No tengo mucha paciencia. Ojalá no me encuentre con un bobo en la casa porque todo mal”.