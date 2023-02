Las bombas de Pergolini contra la dirigencia de Boca

Pergolini formó parte de esta dirigencia en el inicio de la gestión. Luego renunció. Las complicaciones para los hinchas de El presidente Jorge Ameal y luego los pasacalles con sospechas y acusaciones.

La Bombonera y todo lo que la rodea se volvió un tema caliente en los últimos días. Y ahora se sumó el siempre picante Mario Pergolini.

“Es bueno saber que si hacés 15 mil socios nuevos… y no hay 15 mil lugares más… podés poner los pasacalles que quieras, pero hacerse cargo de eso estaría más honesto”, dijo MP en una historia en su cuenta de Instagram, haciendo referencia a la versión que indica que el club sumó muchos socios durante 2022 y también a los pasacalles responsabilizando por la clausura a la gestión anterior.

Las historias de Pergolini en su cuenta de Instagram. Las historias de Pergolini en su cuenta de Instagram.

En una historia anterior, Pergolini negó que fuera sumarse a la oposición en las próximas elecciones, pese a que el candidato del macrismo Andrés Ibarra lo había vinculado públicamente. “Esto no es verdad. Hablo con todos, porque así debe ser. Creo en el consenso, y escuchar a todos. Pero sólo de la unión de los que realmente quieren al club saldrá una alternativa creíble y confiable. Entiendo que algunos, oficialistas y oposición, están creando algo así como ‘Ellos’ y ‘Nosotros’, pero no me parece que deba ser así”, dijo el conductor que dejó la vicepresidencia en mayo de 2021 por diferencias con Riquelme y su Consejo de fútbol, y desde afuera no parar de tirar dardos para sus compañeros.

Boca campeon Ameal Pergolini prensa Boca. A la izquierda Carlos navarro arquitecto del proyecto Bombonera