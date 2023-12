Lali Espósito se negó a hacer declaraciones y sus custodios maltrataron al cronista de LAM: “Tengo un golpe en el cuello”

Lali Espósito lanzó el videoclip de su nuevo tema, “Mi Fiesta”, y lo celebró en un bar de Palermo. A la salida del evento estaba esperándola Santiago Sposato, cronista de LAM (América TV), para hacerle unas preguntas pero no tuvo suerte.

En el programa conducido por Ángel de Brito pasaron al aire el intento de nota con la cantante, donde se la ve subir rápidamente a su auto, escoltada por sus custodios.

Qué pasó entre Lali Espósito y LAM

Al parecer, Lali Espósito quería evitar que le preguntaran por las declaraciones de Iñaki Gutiérrez, el asesor digital de Javier Milei, quien la trató de delincuente. Tras el mal momento, el cronista de LAM (América TV) explicó lo ocurrido.

“Estuvimos hasta altas horas de la madrugada esperando que salga una Lali que, para nosotros, hasta ayer era desconocida. Habíamos tenido buenas experiencia siempre con ella, pero lo de ayer… veíamos ya que el clima no era bueno“, introdujo Santiago Sposato.

“También nos confirmaron después que no estaba de muy buen humor porque la tracción en redes de su nuevo clip fue muy baja. En las primera tres horas solo la habían visitado 40 mil personas, y hasta ahora pasó las 200 mil nada más. Mientras la esperábamos en la vereda nos comentaban que el humor no era el mejor, no estaban contentos“, detalló el periodista, y explicó que la artista tuvo una discusión con su gente por elegir esta semana para compartir el tema, ya que ella estuvo en el ojo de la polémica por cuestiones políticas.

“Nos sorprendió la salida de ella. Había muchas fans esperándolas. Era en un bar en Chacarita, no había otra cámara. La gente que había era de seguridad, o del equipo de ella. Justo antes de que salga, personas de seguridad hicieron como un pasillo para que no pudiéramos tener contacto con ella. La pasamos bastante mal, me empujaron, me sacaron, y tengo todavía un golpe en el cuello“, describió Sposato sobre el mal momento que pasó por las formas de la custodia de Lali Espósito.

Iñaki Gutiérrez trató de “delincuente” a Lali Espósito por cobrar por su trabajo

El influencer que trabaja para el presidente ultraderechista aseguró que la cantante habría recibido “sumas millonarias de dinero” por presentarse en eventos culturales con entrada gratuita para los espectadores. “Nadie defiende gratis a este Gobierno”, aclaró en su momento.

El generador de contenido para redes acusó a la artista de cobrar dinero del Estado.

El influencer Iñaki Gutiérrez, conocido por operar en las redes sociales de Javier Milei, generó revuelo al dirigir fuertes comentarios hacia la popular artista Lali Espósito.

Durante una entrevista en IP Canal de Noticias, Gutiérrez calificó a Lali como “delincuente”, sin poder sostener luego los fundamentos de semejante descalificación.

El influencer, vinculado estrechamente al entorno político de Milei, señaló que la cantante habría recibido “sumas millonarias de dinero” por presentarse en eventos culturales gratuitos para los asistentes.

“Si vos robás, sos delincuente”, afirmó Gutiérrez, cuando fue cuestionado por la conductora, sin pñoder explicar por qué cobrar por su trabajo constituye un “robo”. Posteriormente, trató de suavizar sus declaraciones, sugiriendo que la artista finalmente cobró una cantidad considerable por su participación en dichos eventos.

El colaborador político aseguró que no pretendía menospreciar el talento artístico de Lali Espósito: “No soy necio. Lali es muy buena artista”, sostuvo Gutiérrez.