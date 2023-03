Lali Espósito respondió con picardía a las críticas que Maxi Trusso hizo sobre su música: “No teman”

Maxi Trusso generó revuelo al realizar una fuerte crítica contra la música de Lali Espósito. Todo comenzó cuando el cantante habló de los nuevos géneros que están de moda en una entrevista con el ciclo One Plus, que conducen Delfina Sciannamea, Damían Muñoz y Facundo Díaz.

El cantautor argentino de música electropop estuvo en One Plus, el flamante ciclo de FM One 103.7, para presentar su documental El pionero del autotune, que relata sus inicios en los 90’s, cuando lanzó el tema Fragments of life donde por primera vez se usó el Autotune, usado para enmascarar inexactitudes y errores en la voz.

En diálogo con Delfina Sciannamea, Damían Muñoz y Facundo Díaz, además de repasar su trayectoria, Trusso se sinceró sobre el género urbano, que crece a pasos agigantados, y tuvo duras palabras para el mismo.

“De los nuevos no escucho ni a uno, perdón”, lanzó el compositor de “Nobody’s Lonely”, “Plase Me” y “The Girl” cuando le preguntaron por algún artista que usara Autotune y que le gustara. Y arremetió: “No me gustan los giros melódicos, me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. No hay uno que escuché y dije ‘qué buen giro’. No, ni uno”.

A pesar de su rechazo al género, Trusso destacó a Quevedo, el cantante español que causó furor tras su colaboración en la Bzrp Music Sessions, Vol. 52. “El único que tiene un buen giro fue este pibe que hizo una cosa más o menos buena… que es el mejor tema que tiene, Quevedo, que es español”, señaló. “Los demás son todos desastre, lo digo de buena onda pero…”, siguió sin filtro. Entonces, Trusso se metió directamente con Lali Espósito. “Escucho Lali Espósito, ¿Cómo esos giros tan feos? Más feos no había”, lanzó sarcástico.

La conductor le recordó algunas colaboraciones que había hecho y le comentó que debido a eso pensó que estaba más cercano al género. Pero Trusso sorprendió nuevamente al decir que “Hice unos featuring pero los saqué a todos, me arruinaban la canción. Los tuve que sacar a todos, no quedaba un tema bueno…”, expuso. “Escucho las voces y son horribles, hay muchos que cantan porque son actores“, agregó más tarde.

Si bien la entrevista se realizó el 1 de marzo, se viralizó el 2 y Trusso fue tan criticado que su nombre se convirtió en Trending Topic en Twitter, donde los fans de Lali y público en general lo destrozaron.

“Pero quién carajo sos? Aguante la nueva música. Por lo menos están tratando de innovar y aprenden haciendo”, “giro melódico” (?? Típico de persona que no sabe una bosta de música y se aprendió eso y lo us en todos lados. Ni debe saber lo que es”, ·”Pero maxi, el unico tema que tenes pegado, cantas en ingles, tiene la misma melodia repetitiva y cantas “Ooh I know there is nothing at all”. Ya ni sacas musica, no supiste innovar y los que quieren innovar decis que son “desastre” y lo decis “con buena onda’. Te quedaste gaga”, “Maxi Trusso, un tipo con guita pero sin ángel que tuvo que gastar miles de dólares para poder pegar UN tema y desapareció porque, a diferencia de todos los que nombra, él nació con plata, pero sin talento”.

“Maxi Trusso tus temas son uno mas feo que el otro, nadie se acuerdo de vos ni de tus temas”, “No es Maxi Trusso hablando, es su fama que murió en 2014”, “Convengamos que este no compuso ni November Rain, ni Bohemian Rhapsody tampoco eh… Viene robando con los mismos dos temas desde hace 9 años el cual uno de ellos es de Poncho”, “pense que se había terminado la tanda de viejos meados que envidian a los pibes/as que hacen musica actual”, “No conoce a ninguno, no escuchó a ninguno y hablar de giros melódicos. Vive en un termo”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron. Sin embargo, también hubo quien defendió al productor.

Más tarde, admitió que solo le gusta Quevedo: “El único que tiene un buen giro fue este pibe que hizo una cosa más o menos buena… que es el mejor tema que tiene, Quevedo, que es español”. Además, volvió a ratificar: “Los demás son todos desastre, lo digo de buena onda pero…”. Lali Espósito

Respectó a Espósito, Trusso aseguró: “Escucho Lali Espósito, ¿cómo esos giros tan feos? Más feos no había”. Cuando Delfina le recordó que había realizado colaboraciones con algunos de estos artistas, él le respondió: “Hice unos featuring pero los saqué a todos, me arruinaban la canción. Los tuve que sacar a todos, no quedaba un tema bueno…”.

Estas declaraciones tuvieron una enorme repercusión en las redes sociales y la intérprete salió a responder a través de Twitter: “¡Para los preocupados por mis letras no teman! El resto del disco habla de física cuántica, los últimos avances de la NASA y cómo impactó el dólar a 300. Ahhhh se viene el disco de tu vida mi amor. Posta”. El mensaje de Lali Espósito

Recientemente, la cantante presentó su nuevo tema, Cómprame un brishito, un guiño para sus fans que desde la primera vez que lo escucharon estaban pidiendo una edición oficial. Es que la canción comenzó a circular a mediados de 2021 cuando tuvo lugar la #LaliFest, el festejo de sus 30 años. Allí, en los videos que se filtraron se la puede ver bailando un tema cuya letra rezaba “cómprame un brillito”, solo una humorada que sus seguidores se tomaron en serio y comenzaron a recopilar cada fragmento de ese tema y replicarlo en las redes, presionando para que se lanzara en algún momento.

Según reveló Lali, la canción es muy importante para este nuevo disco ya que “es de las primeras canciones” que realizó para este álbum. “Es de la época de Disciplina. Estuve buscando el momento perfecto para sacarla y creo que es ahora. Esta canción define mucho al disco. Es un chiste irónico a la joyería y la chulería”. Luego de hits como N5 y Disciplina, retomando el camino con el que cerró 2022 de la mano de Motiveishon, que ya superó las 4 millones de reproducciones, la artista continúa apostando fuerte al pop.

Este sábado 4 de marzo se produjo un hecho histórico en la carrera de Espósito en Vélez. Ella acaba de convertirse en la primera mujer argentina en agotar todas las entradas de un show en el estadio.

Hasta el momento, la única figura femenina nacional que se había presentado en el José Amalfitani era Mercedes Sosa. Sin embargo, la Negra no había logrado vender todos los tickets de su recital.