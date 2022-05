«La Voz Argentina» ya tiene día confirmado para su regreso a Telefe

La Voz Argentina

Telefe viene arrastrando un grave problema en el prime time desde hace varios días. Es que el reality de convivencia «El hotel de los famosos» viene arrasando en la pantalla de El Trece. A raíz de eso, las autoridades del canal del solcito tomaron cartas en el asunto y modificarán la programación próximamente. Tras apurar la vuelta, «La Voz Argentina» ya tiene día confirmado para su esperado regreso a la pantalla de Telefe.

«CON FECHA. Domingo 5 de Junio para el estreno de #LaVozArgentina en la pantalla de #Telefe», manifestó el periodista Nacho Rodríguez en Twitter, dando la fuerte novedad para los fanáticos del reality de canto que tendrá nuevamente a Marley en la conducción. Sin dudas, solo un tanque como «La Voz Argentina» puede lograr que «El hotel de los famosos» baje los números tras un mes verdaderamente arrasador en la franja más caliente.

Hace unos días, surgieron nuevos detalles de lo que será la nueva temporada del reality. «Todo parece indicar que esta temporada de #LaVozArgentina viene con una novedad y algo que se pedía en las redes: EL BLOQUEO. Se habrían filtrado los nuevos botones de las sillas de los coaches», se precisó en redes, adelantando lo que se verá al aire. Sin dudas las autoridades de Telefe tienen muchísimas expectativas puestas en la competencia de canto.





Pensando en la competencia que tendrá «La Voz», «El hotel de los famosos» se encuentra más picante que nunca tras el comienzo del repechaje. «Queremos contarles que algunos compañeros que pasaron por acá quisieron volver para tener una revancha en la competencia», comenzó diciendo el Chino Leunis, llamando la atención de todos. Como era de esperarse, los famosos que seguían en carrera no tomaron para nada bien los ingresos masivos.

«La venimos bancando acá, están súper renovados y no me cabe la verdad. No sé de qué va, pero no», manifestó Melody Luz. A lo que el Canchi Estévez agregó: «Es medio raro, porque es una competencia donde te tenés que eliminar y de repente vuelven los chicos. Tengo la mejor con todos, por mí vamos a repartir 500 lucas cada uno, pero…», manifestó el exfutbolista, visiblemente disconforme con la decisión que tomó la producción del ciclo.