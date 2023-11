La Unión Cívica Radical también se divide por el respaldo a Javier Milei

Los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza), quien el 10 de diciembre entregará el bastón de mando a su correligionario Alfredo Cornejo. (Archivo)

El terremoto interno que provocó en Juntos por el Cambio el respaldo que Mauricio Macri, Patricia Bullrich y un sector del PRO le dieron a Javier Milei para enfrentar a Sergio Massa en el balotaje del próximo 19 de noviembre tuvo en las últimas horas réplicas en el interior de la Unión Cívica Radical.

La unidad que intentó exhibir en un primer momento el partido centenario para diferenciarse de sus socios del PRO tras la medida que anunciaron en conferencia de prensa el ex presidente y su actual titular, se quebró en las últimas horas.

“Cuidado, porque si gana Milei, no vamos a poder pagar los sueldos a los empleados públicos en enero, febrero, marzo y abril, por lo menos. Uno de los temas que plantea es eliminar la Ley de Coparticipación, nosotros los gobernadores del Norte Grande tenemos un acuerdo con el ministro [Sergio] Massa para que nos repongan la caída del Impuesto a las Ganancias y de IVA con un porcentaje importante del Impuesto al Cheque“, dijo el gobernador de Jujuy y presidente del partido, y rompió de este modo con la neutralidad que acordaron hace algunos días, cuando JxC intentaba reordenarse tras la derrota en las elecciones generales. En una misma declaración, el mandatario provincial no sólo volvió a alertar de los riesgos que supone, bajo su mirada, una presidencia del libertario; también visibilizó un acuerdo con el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria. En el ala dura del PRO, liderados por Macri, interpretan que bajo su posición de prescindente esconde un respaldo a la candidatura del oficialista.

En redes, salió a cruzarlo el diputado radical Martín Tetaz. “Espero que Gerardo Morales honre el comunicado de la UCR y sus propias palabras del 31 de octubre. Las declaraciones de público conocimiento en las que dice que si gana Milei no va a poder pagar los sueldos se contradicen con el propio texto del documento partidario en el que responsabilizamos a Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner por el empobrecimiento del país“, advirtió el legislador, con relación a la neutralidad que anunció aquella fecha el titular del radicalismo con el senador Martín Lousteau a su lado.

Y siguió Tetaz: “Todos saben que Milei no es santo de mi devoción, pero si un gobierno no puede pagar los sueldos de enero y febrero, nunca puede ser responsabilidad del eventual presidente que asuma 20 días antes, sino en todo caso del Presidente y el Ministro de Economía que se van”.

Otro que salió a confrontar con Morales fue su par de Corrientes, Gustavo Valdés. “La coparticipación está garantizada por la Constitución. A este golpe que metió Sergio Massa a la coparticipación de todas las provincias, estamos preparando conjuntamente con Mendoza demandas que vamos a estar presentando en la Corte para que restituyan estos fondos”, declaró a LN+. Al mismo tiempo que se diferenció de Morales y apuntó al titular de Hacienda, también explicitó una alianza con el radicalismo de Mendoza, que desde el 10 de diciembre será gobernada por Alfredo Cornejo.

Y si bien aclaró que no hará campaña activa por ningún candidato, enfatizó: “Nosotros trabajamos para el cambio. Nuestra propuesta de cambio no llegó, pero es responsabilidad de los que pensamos que la Argentina tiene que cambiar seguir trabajando para tener una Argentina diferente”. “No creo en las promesas de Massa, ha prometido y no ha cumplido”, agregó Valdés con críticas al rumbo económico que delineó el ministro Massa. Y adelantó, no sin abandonar la ambigüedad: “Voy a votar positivamente por uno de los dos candidatos con la esperanza de un cambio”.

Entre la división del PRO y la abstención que promueve la Coalición Cívica, una grieta emerge dentro de otro miembro fundador de Cambiemos.