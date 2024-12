La UCR enfrenta un debate interno para definir si se acerca a La Libertad Avanza tras el quiebre con el PRO

No obstante, las diferencias entre los correligionarios generan un futuro incierto. Las posiciones en pugna.

El radicalismo deberá sortear sus diferencias internas antes de pensar en su relación con el Gobierno. (Foto: NA).

El Gobierno de Javier Milei cerró un primer año de gestión en el que alternó buenas y malas, pero con una salvedad: desde una posición de clara minoría parlamentaria, logró aprobar los proyectos que necesitaba para llevar a cabo su plan. En ese proceso, el PRO fue un aliado clave, aunque en las últimas semanas ese vínculo se rompió y se abre un interrogante hacia adelante.

Ante este escenario, el resto de los partidos de la llamada oposición dialoguista tienen la chance de ganar terreno y, a su vez, hacer valer su apoyo. En ese lote se encuentra el radicalismo, que antes deberá librar sus propias batallas internas. Sin ir más lejos, el bloque en el Congreso se partió y hasta hay un grupo de legisladores que se auto perciben libertarios.

“Es difícil aprovechar una oportunidad cuando tu fuerza política está en un estado deliberativo, en todo caso, lo aprovecha un sector del radicalismo y no todo el partido”, afirmó un legislador de larga trayectoria. El caso es que la UCR tiene varias posiciones: los bloques tienen una lógica, los gobernadores otra y el partido a nivel nacional una distinta.

Los llamados radicales con peluca se alinearon con el Gobierno. (Foto: Presidencia)

“El radicalismo no tiene un posicionamiento unívoco con relación al Gobierno”, indicó un diputado de peso en el partido centenario. Y puso en duda un acercamiento formal con el oficialismo: “Entiendo que al Gobierno le cae incómoda una relación más próxima con el radicalismo, por su propia narrativa. Más allá de que alguna vez lo necesite o no”.

Las posiciones están encontradas en la UCR, donde lo único definido de manera tajante son los extremos: el bloque que responde a Martín Lousteau y Facundo Manes, con una férrea oposición; y los denominados “radicales peluca” completamente alineados.

“Nuestra voluntad de acompañar fue siempre en virtud de apoyar el cambio que necesita la Argentina y sintiendo que nuestro electorado está ahí”, expresó uno de los radicales libertarios a este medio. Además, hizo hincapié en que “nunca lo pensamos como algo a cambio. Por lo que no tener lugares en el gobierno o otros gestos para nosotros no cambia en nada el rumbo que tenemos. Seguiremos acompañando siempre que sea lo adecuado, oportuno y necesario para el cambio”.

Otro legislador del mismo sector apuntó a este medio que “creo que es importante el rol que podría tomar el partido. Podría ser muy importante en lo que viene, sobre todo por la presencia territorial que tenemos. Todo depende de que se entienda y dejen de lado los personalismos”. Y remarcó: “Por lo que venimos hablando, LLA valora eso de la UCR y bajaron los decibeles”.

Martín Lousteau lidera el comité nacional y la bancada más opositora al gobierno en el radicalismo. (Foto: NA – Comunicación Senado)

“Con la foto de hoy, veo dos escenarios: en el primero, LLA en gran parte del territorio va solo y el resto del arco opositor se junta y arma algo; en el segundo, los tres partidos pueden ir juntos, con liderazgo libertario y pierdan la marca y el sentido de ser el PRO y el radicalismo”, señaló Luis Picat en referencia a las elecciones de legislativas del 2025.

“El rol del radicalismo va a ser difícil, porque LLA en varios distritos tiene los mismos votos que la UCR, y la que tiene las de ganar es el oficialismo, en este escenario”, apuntó Picat. “La UCR va a tener que empezar a tener el discurso que el votante le está pidiendo, que tiene que ver con los logros económicos del Gobierno”, aclaró.

Y advirtió: “La elección está nacionalizada, por lo cual los actores locales es muy difícil que tengan incidencia. Lo que se verá hacia adelante es que el que tenga gestión y pueda mostrarla, tendrá más posibilidades de ganar. Y son pocos los que se pueden creer candidatos en este punto”

El debate interno en el radicalismo

La cuestión de concretar un acercamiento con el Gobierno no tiene una respuesta sencilla, aun en el bloque que conduce Rodrigo de Loredo. “No veo un posible acuerdo. Se viene un año más de elecciones. Tiene que haber una serie de gestualidades políticas que el gobierno no es capaz de hacer”, afirmó a TN alguien con vasta experiencia en Diputados. Y remarcó: “El Gobierno se siente consolidado por sí mismo, sin buscar aliados. Por eso cerraron el Congreso. No hay extraordinarias”.

Se tensa la interna en el radicalismo por las diferencias en la relación con el gobierno de Javier Milei. (Foto: NA).

En contrapartida, propuso otro escenario: “Se pueden dar acciones en conjunto de toda la oposición dialoguistas, como lo hicimos con la Ley Bases, como ya funcionó. Eso es más factible que alianzas ocasionales con LLA”.

Sucede que la interna en la UCR está a la orden del día: “Los radicales que están preocupados por las formas son una falta de respeto a los 130 años de internas, donde nos dijimos de todo”, indicó una voz autorizada en el bloque. Y un dardo para Lousteau: “El presidente del partido solo se ha peleado con el Presidente y no nos sirvió para nada. La política es más que las formas”.

Respecto de las posibilidades de concretar una alianza política con el Gobierno, ponen condiciones. “Acuerdo sí, pero no vamos a votar a Lijo. Si hay acuerdo para suspender las PASO con UP, no votamos”, aclararon. También exigen el tratamiento de Ficha Limpia. Y una definición tajante: “Si siguen buscando acuerdo con el kirchnerismo, nos aleja del Gobierno y nos acerca a otros acuerdos como con el PRO”.

El radicalismo debate qué posición tomar en la previa al año electoral. (Foto: TN – Agustina Ribó)

Por su parte, la diputada nacional Karina Banfi manifestó que “para que el radicalismo pueda tener un acercamiento con el Gobierno necesita más reconocimiento de LLA, y dar rodaje a proyectos anti casta”. Y agregó: “Siempre vamos a estar en la lucha contra la corrupción. Pero hay que dar señales claras”.

Pero no es esa la única condición para Banfi: “No vamos a conversar con este gobierno hasta que no nos sentemos a negociar para que le demos un Presupuesto. Queremos una sesión especial en la primera semana de marzo para aprobarlo”. Y sentenció: “En un año electoral no sabemos cuánto vale el gobierno de Javier Milei”.

Sobre la interna radical, la diputada bonaerense afirmó: “Nosotros buscamos siempre la unidad del partido. Tenemos claro que es la única manera de poder confrontar un gobierno como el que tenemos en la provincia, pero además para ser una oposición mucho más sólida y eficaz”. Y cuestionó al sector que encabeza Lousteau: “Todavía persiste algún tipo de romanticismo en el radicalismo. Prefieren seguir siendo oposición. Nosotros queremos ser gobierno. Y vamos a trabajar para serlo en 2027. Necesitamos dar una alternativa más institucional y abierta al diálogo. Buscamos las mejores alianzas para ser competitivos”.