La sorpresiva respuesta de El Dipy a Juana Viale en la mesaza

El Dipy estuvo este domingo 11 de julio en Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece) y sorprendió a todos los comensales con una inesperada respuesta. La conductora del ciclo, Juana Viale, le preguntó al músico si iniciará de manera formal su carrera política. “Por ahora, no”, afirmó al respecto el cantante. Al mismo tiempo, reveló el contenido de la conversación durante su encuentro con Mauricio Macri

“Yo no tendría que estar en esta mesa”, manifestó el intérprete, cuyo nombre real es David Adrián Martínez. Con asombro, la nieta de La Chiqui le pidió explicaciones sobre su comentario y sin mayores vueltas él respondió: “Porque deberían venir políticos a hablar de lo que hicieron o de lo que hay que hacer por el país, no tendría que estar yo opinando sobre ellos”.

Durante el almuerzo se debatieron varios puntos sobre el abordaje de la pandemia y el manejo del gobierno en la emergencia sanitaria. En ese sentido, El Dipy sostuvo un intercambio con el actor y excombatiente de la Guerra de Malvinas Carlos Belloso, otro de los invitados. A pesar de las ideas dispares pudieron sortear el momento con cordialidad.

En tanto, Juana Viale volvió a insistir y le consultó a Martínez sobre su participación en el plano político. “¿Pero te interesaría algún día formar parte de la política?”, interrogó. “Todo es política en la vida, todos estamos haciendo política”, respondió. Y luego agregó: “A este país le falta sentido común”.

El encuentro entre El Dipy y Mauricio Macri

En este contexto, el músico nacido en Gualeguaychú expresó que no encuentra en ningún partido político la representación suficiente como para meterse de lleno en el marco de acción social directa. En ese orden de ideas dio conocer la charla que mantuvo en aquel encuentro con el expresidente de la Nación.

En relación a ello, el cantante señaló que con Macri no hablaron de política. “Solo en el final me dijo que arme mi propio partido”, aseveró. Y por último concluyó: “Es más, cuando yo me fui de la casa me dijo ‘vos tenés que involucrarte, meterte’. Ahí pensé ‘listo, me engancha’”.

En aquella oportunidad, El Dipy y el exprimer mandatario se tomaron una foto, a los fines de “ver reventar de bronca a Los K”. “¿Que pedí? FOTO. ¿Y qué pasó? ¡Salió selfie con @mauriciomacri!“, escribió el cantante en su cuenta de Twitter junto a la imagen con el exjefe de Estado argentino.

Para finalizar con la provocación detalló que almorzaron juntos. “¡Hasta almuerzo pegué! Besis para todes“, agregó despertando la furia inmediata de los militantes kirchneristas a quienes les dedicó el posteo.