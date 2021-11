La sorpresiva participación de los hijos de Germán Martitegui en Masterchef Celebrity: “Estamos embobados”

Martitegui apareció en el estudio con dos tiernas compañías: el chef ingresó por la puerta grande de la mano con sus dos hijos Lorenzo y Lautaro.

El jueves Masterchef Celebrity 3 arrancó de una manera muy diferente, con una notoria ausencia durante la clásica presentación de los tres jurados: Germán Martitegui. La escenografía despertaba aún más misterio y nadie descifraba que se trataba de una pista de lo que vendría después. Cochecitos de bebé, juegos para los más pequeños, cambiadores, peluches, cunas y otros objetos alusivos a la más tierna infancia, llamaban la atención en el estudio. Mientras Del Moro presentaba la consigna del día, apareció en escena el chef más temido por los participantes con sus dos hijos tomados de la mano.

Martitegui fue padre de Lorenzo y Lautaro con seis meses de diferencia a través del método de subrogación de vientre, y actualmente los niños tienen 2 años. Impactados por las luces y las cámaras del lugar, ambos hicieron su gran entrada sin soltar la mano del chef e inmediatamente acapararon todas las miradas. “Presentación en exclusiva para la televisión de los dos hijos de Germán”, expresó el conductor mientras avanzaban a paso firme por el pasillo.

“Uno con rulitos, el otro con pelo lacio, divinos los dos, una ternura total”, comentó Gastón Soffritti detrás de cámara. “Nos quedamos todos alucinados, sorprendidos, porque no saben lo que era la carita de esos pibes”, agregó Marcela “La Tigresa” Acuña. “Esa mirada que tenía de él tan dura se volvió tierna, asi que espero que no nos cague tanto a pedos”, auguró Mica Viciconte, quien está envuelta en rumores de embarazo junto a su pareja, Fabián Cubero. Aunque parecía el contexto ideal para confirmar la dulce espera, la ex Combate no hizo mención al tema durante este episodio.

“¿Quién trabaja acá?”, le preguntó a sus hijos el jurado, y los pequeños respondieron con timidez: “Papi”. La combinación de faceta gastronómica con su rol paternal dejó atónitos a los concursantes. “Se armó ahí un momento muy tierno”, reconoció Tomás Fonzi; a tono con la apreciación de un encendido Joaquín Levinton: “Detrás de una apariencia de un hombre de hierro descubro que hay un ser humano que tiene sentimientos”. Una vez que saludaron con “puñito” al resto de los jurados, los niños quisieron saber qué eran las cámaras que se movían por encima de ellos. Damián Betular tomó la palabra y les explicó: “Es como un ojo grande eso, que ahora te está enfocando, te está grabando”.

Pícaros y divertidos los pequeños dijeron “hola” mirando a cámara, y después se maravillaron con un sector de la escenografía que había sido preparado como cuarto de juegos para ellos. “Ahí pueden jugar todo lo que quieran, total hoy paga papá”, bromeó Del Moro, haciendo referencia a las carpas y los juguetes donde se entretuvieron todo el programa. La influencer Juariu fue otra de las que no pudo ocultar su asombro: “Lo veo aca de jurado todo recto y serio y de repente es amor, ternura, lindo, me gustó”. Lautaro y Lorenzo, el orgullo de Germán Martitegui y su faceta más conmovedora

“Hoy se cocina para los niños, es una noche a pura emoción porque se cocina para los más chicos”, recalcó el conductor, y presentó al invitado que acompañaría a los participantes la primera parte del desafío: Diego Topa. El animador infantil fue el encargado de guiar a los participantes con algunas ideas de comidas pensadas para los más pequeños, y comparitó algunas de sus experiencias como padre de Mitai, de 1 año. La consigna consitió en preparar platos para niños que resulten llamativos a la vista y sabrosos a la hora de probarlos.

Aunque hubo muy buenos intentos, fueron muy pocos los que lograron destacarse. Viciconte consiguió elogios con sus waffles de harina integral y mermelada de arándanos como postre saludable, y Levinton volvió a generar carcajadas con una llamativa ocurrencia: además de su preparación sumó una rata comestible, que creó con una batata y dos arvejas. Cuando Betular le consultó al cantante de Turf si se había olvidado de agregarle las orejas al roedor, el artista redobló la apuesta: “Es sorda”. Al igual que con su recordado pescado “Raúl”, esta vez bautizó a su creación como “Miguel” y desató la risa de los expertos y sus compañeros.