La sorpresiva decisión de El Trece sobre el programa de Juana Viale, que incluye a Mirtha Legrand

JUANA VIALE Y MIRTHA LEGRAND | CAPTURA

Ángel de Brito contó que el sábado 17de diciembre, Juana Viale conducirá junto a Mirtha Legrand La Noche de Mirtha (El Trece). Este cambio se debe a que el domingo al mediodía, Argentina se enfrentará a Francia en la final del Mundial Qatar 2022 y Juanita no saldrá al aire.

“Este sábado, Mirtha Legrand y Juana Viale van a conducir juntas La Noche de Mirtha. Como el domingo está el partido, no sale Juana. Así que van a hacer un especial este sábado, me parece una gran despedida del año“, detalló Ángel en LAM (América TV).

Por otro lado, el conductor también se refirió al futuro de la diva para el 2023: “Mirtha en febrero vuelve a El Trece”.

Qué dijo Adrián Suar sobre el futuro de Mirtha Legrand en El Trece

Adrián Suar habló sobre el futuro de Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand en El Trece y fue sincero. Si bien el conductor de Canta Conmigo Ahora anunció que su contrato con el canal se termina a fin de año, el gerente de programación no descartó la posibilidad de volver a tenerlo en 2023.

En diálogo con la periodista Maribel Leone para Implacables (El Nueve), Adrián Suar se refirió a la continuidad de Mirtha Legrand los fines de semana: “De lunes a viernes, no creo. Ya es bastante esfuerzo una vez por semana y lo hace muy bien. Yo creo que va a seguir con nosotros”.

“¿Y con Tinelli que va a pasar? ¿Te gustaría volver a tenerlo el año próximo?”, le consultó la cronista. “Estamos hablando. No el primer semestre, pero a lo mejor el segundo semestre puede ser que vuelva. Vamos a hablar”, aseguró el dueño de PolKa.

Qué dijo Mirtha Legrand sobre su futuro en la televisión

Mirtha Legrand volvió a la televisión en septiembre del corriente año y planea seguir en pantalla en 2023. Así se lo confirmó a Carlos Monti para Entrometidos en la Tarde (Net TV).

Cabe mencionar que la diva regresó a la pantalla chica el sábado 17 de septiembre de 2022, en su temporada 54, después de haber permanecido lejos de sus ciclos por la pandemia del coronavirus y tras terminar su contrato con El Trece y renovarlo en medio de tensas negociaciones.

“Volvería en marzo, lo mismo que ahora”, le escribió Mirtha Legrand a Carlos Monti vía WhatsApp. “Termino el 17 (de diciembre). Estoy re contenta haciendo los sábados, el canal y la familia también. Me encanta hacerlo, no me abruma. Tengo un excelente equipo”, manifestó la diva.

“Ella quiere volver con su programa de los sábados a la noche por la pantalla de El Trece, y de eso se va a encargar Nacho Viale, el productor general del programa y quien se encarga de todo”, contó Monti.