La sorpresiva alianza entre Jorge Lanata y Disney

Lo de Mariana (El Trece), Lanata reveló la impensada alianza que lo une a Disney. El conductor se encuentra en Miami, Estados Unidos, grabando una serie de documentales para el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento fundado por Walt Disney y Roy O. Disney.

“Estoy en un monasterio del siglo XII, que lo mudaron de Europa en el año 25. Lo compró William Hearst y lo armó en el año 52, piedra por piedra. Y lo usamos de marco para hacer una nota de uno de los documentales que estamos haciendo para Disney“, contó Jorge Lanata en diálogo con Fabbiani.

Cómo será el documental de Jorge Lanata para Disney

Aunque quiso seguir hablando del inesperado proyecto, el conductor de PPT se detuvo y dijo: “No me dejan hablar mucho. Uno de los programas que estamos armando es sobre la felicidad. Y acabo de entrevistar a Robert J. Waldinger, que es en Harvard una de las personas que está dirigiendo, hace 15 años, un estudio sobre la felicidad que tiene 83 años. Los últimos 15 los estudió este hombre con el que acabo de hablar”.

Ante el interés que mostró la conductora de El Trece, quien comentó “cómo habrá la manera de ser felices de aquel momento hasta ahora”. “Seguro que es más interesante que la política argentina que es una porquería”.

En esta línea, Jorge Lanata replicó las conclusiones a las que llegó el equipo estadounidense: “La felicidad está basada en las relaciones personas y no otra cosa”. “Si vos no tenés buenas relaciones personales, con tu familia, amigos, etc, la felicidad es esporádica. Si te comprás un televisor de cuatro mil pulgadas, te dura un día la felicidad porque tu vecino tiene uno de seis mil. En cambio, la manera a través de las cuales ellos ven el estudio que uno es feliz, es cultivando y manteniendo las relaciones personales permanentes”.

Por último, el periodista, de 60 años de edad, contó que los documentales están producidos por Mandarina, de Mariano Chihade, esposo de Fabbiani, para Disney.

Jorge Lanata se vacunó contra el COVID en Estados Unidos

Por otro lado, Jorge Lanata reveló que aprovechó su viaje de trabajo y se vacunó contra el Coronavirus en Miami debido a que es paciente de riesgo.

“Yo no estuve de compras por ningún lado, pero me contaban que en los shoppings arde de argentinos, hay mucha gente que vino a hacer turismo de vacunación, acá están vacunando gente en la playa. Parte del equipo que me está acompañando se vacunó en la playa, los cámaras y sonidistas”, relató el conductor en Lo de Mariana.

“Yo me voy a vacunar en la Argentina y voy a esperar seis años para que me den la segunda dosis”, ironizó Lanata antes de revelar: “Sí me vacuné”. Luego, explicó el protocolo que debió seguir. “Cuando llegamos acá, Disney nos pidió que hagamos una semana de cuarentena antes de empezar a grabar, llegué con PCR e igual tuve que hacer cuarentena, y en el rodaje tenemos COVID controller”.