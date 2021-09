La sorpresa de Susana Giménez al ver quien era su piloto de avión: “Vine a llevarte”

Luego de una breve estadía en el país, Susana Giménez retornó a Punta del Este donde transitó la cuarentena el año pasado.

Sin embargo, al subir al avión se llevó una grata sorpresa al ver que su piloto de avión era un reconocido periodista.

La diva se sorprendió al ver que el reconocido periodista era el piloto del avión que la trasladó de vuelta a la Argentina.

Antonio Laje fue el piloto del vuelo privado con el que Susana Giménez regresó al país este martes desde Punta del Este.

Con toda la frescura y espontaneidad que la caracteriza, la diva reconoció que al principio no reconoció al conductor de A24, pero que luego le informaron quien era, y feliz se acercó a saludar a Antonio Laje y retrato el momento para subirlo a sus redes.

“Yo llegué y no te reconocí”, comienza diciendo entre risas, Susana “Yo llegué dije hola, hola, y te vi vestido de piloto. Hasta que me preguntaron ¿sabés quién es, no? y yo dije no. Laje, me dijeron y ahí grite ¡LAJE!” , exclamó la diva que reconoció que alguna vez había escuchado que el periodista también era piloto de avión.

“Qué sorpresa!!! Hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este ¿¿¿saben quien era el piloto???

@angoniolaje, un genio”, escribió luego en sus redes sociales.