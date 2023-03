La Selección estrenó su título de campeón del mundo con una victoria ante Panamá

La Selección Argentina estrenó su título de campeón del mundo con un triunfo por 2 a 0 ante Panamá, en un partido disputado anoche en un Monumental repleto, donde los futbolistas celebraron la obtención de la Copa del Mundo con los hinchas.

La Selección intentó imponer su ritmo, pero chocó varias veces contra el esquema defensivo que planteó el rival. Con el correr de los minutos y la persistencia de la igualdad en el marcador, los campeones comenzaron a mostrar signos de incomodidad.

El partido se abrió recién a los 30 minutos del segundo tiempo, cuando Thiago Almada captó un rebote en el área chica tras un tiro libre de Lionel Messi que, por segunda vez en el partido, había dado en el palo.

Más tarde fue Di María quien hizo revolcar al arquero visitante. Segundos después Fideo fue reemplazado por Dybala y se llevó una tremenda y merecida ovación, lo mismo que Enzo Fernández (cuando le dejó su lugar a Paredes). Antes ya habían entrado los Martínez (Lautaro y Lisandro) y Thiago Almada y luego fue el turno de Acuña. Scaloni hizo jugar a todos los que pudo.

La fiesta no concluyó con el final del encuentro. Tras los ’90 reglamentarios, los futbolistas levantaron las Copas del Mundo -cada uno tuvo la suya- y cantaron junto al público que no abandonaba el estadio.

*Messi y Scaloni mostraron su satisfacción: Tras el partido, el capitán argentino se expresó ante los medios: “Primero que nada, quiero darles gracias a todos por el cariño que venimos recibiendo. Hace tiempo decimos que íbamos a hacer todo lo posible para ganar el Mundial. Quedó demostrado que es muy difícil conseguir esto, depende de muchas cosas. A veces por pequeños detalles se escapa. ¡Disfrutemos de la tercera estrella!”. A su turno, el conductor de “La Scaloneta” sostuvo: “Todo esto es increíble. Poder brindarles la posibilidad de festejar en casa es algo único. Yo no sé cuándo se volverá a repetir algo así. Tenemos que disfrutar de este logro, de ver a la gente feliz, unida. Es algo muy lindo. No tengo más que palabras de agradecimiento para ellos”.

*Ammistoso contra Los Millonarios: Los futbolistas que no vieron acción ante Panamá, enfrentarán este viernes en un amistoso a River en el predio de Ezeiza. El resto tendrá jornada de descanso y luego volverán a entrenar de cara al duelo ante Curazao.

*Alcanzó uno, le faltó el otro: Con su golazo de tiro libre, Lionel Messi llegó a los 800 goles en su carrera y se quedó a solo uno de los 100 en la selección (llegó a 99). ¿Llegará al centenario ante Curazao?

*Se viene Curazao a estadio repleto: En el marco de los festejos del tercer título mundial, la selección jugará el martes el segundo y último amistoso de esta fecha FIFA ante el combinado de Curazao en el Estadio Madre de Ciudades (hoy se agotaron las 42.000 localidades disponibles). Luego de ese partido, no habrá fecha FIFA hasta septiembre, cuando comiencen las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Argentina debutará como local ante Ecuador y luego viajará a la altura boliviana.