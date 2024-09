La Selección Argentina goleó a Chile y es líder de las Eliminatorias Sudamericanas

En el estadio Monumental, el elenco dirigido por Lionel Scaloni se impuso por 3 a 0 sobre el elenco chileno y se ubica primero en el torneo clasificatorio para el Mundial 2026.

(Foto: X/@Argentina)

La Selección Argentina goleó a Chile por 3 a 0, en el estadio Monumental, por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. De esta manera, el elenco nacional es puntero del torneo clasificatorio con 18 unidades.

El elenco comandado por Lionel Scaloni dominó las acciones desde el comienzo y se acercó en varias oportunidades al arco de Gabriel Arias. Sin embargo, por la falta de precisión en los últimos metros, no pudo irse en ventaja al entretiempo.

Finalmente, en el complemento, se abrió el marcador para la “Albiceleste”. A los 2 minutos, el mediocampista Alexis Mac Allister culminó de forma magistral una jugada de ataque del seleccionado nacional.

A seis minutos del cierre del partido, Argentina amplio la ventaja gracias a un potente remate desde afuera del área del delantero Julián Álvarez. Sin embargo, hubo una emoción más en la noche. El ingresado Paulo Dybala, quien portó el dorsal 10 ante la ausencia de Lionel Messi, recibió un pase preciso de Alejandro Garnacho y selló la goleada.

De esta manera, el combinado nacional logra su sexta victoria en las Eliminatorias Sudamericanas y es líder con 18 unidades, producto de 6 triunfos y 1 derrota.



La próxima actuación de la Argentina será este martes 10 de septiembre ante Colombia. El encuentro se disputará desde las 17.30 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Dybala: de la alegría por el regreso con gol en la Selección Argentina, a lo que significó usar la número 10

El cordobés volvió a jugar con el seleccionado tras no estar en la Copa América 2024 y marcó el tercer gol en el triunfo ante Chile por las Eliminatorias.

Paulo Dybala sentenció la goleada ante Chile por las Eliminatorias (Foto: AFA)

Paulo Dybala no podía haber soñado con un mejor regreso a la Selección Argentina. Después de no formar parte de la Copa América de Estados Unidos 2024, la Joya se volvió a poner la celeste y blanca y selló el 3 a 0 en el triunfo ante Chile por las Eliminatorias.

“Que la gente me haya recibido así después de tanto tiempo que no podía venir a la Selección me puso la piel rara. Feliz, muy feliz. Lo de la gente es increíble, este grupo le dio mucho a la gente, muchas alegrías y lo reconocen”, dijo la Joya en diálogo con TyC Sports.

Además, sobre la posibilidad de haber usado el número 10 en la espalda, debido a la ausencia de Lionel Messi, aseguró: “Sabemos que la 10 es única y exclusivamente de Leo. Alguien la tiene que usar y traté de responder al máximo”.

Tras convertir el gol, las cámaras de la transmisión oficial enfocaron a Oriana Sabatini, con quien se casó recientemente, que celebró la conquista de su flamante marido con efusividad. “Todavía no había metido un gol desde el casamiento, pero había jugado poco. La llamé y le dije que lo había gritado más que yo. Ella sabe que los goles son para ella, cada vez que está, me acompaña”, sentenció Dybala.

Lionel Scaloni explicó por qué le dio la camiseta número 10 a Paulo Dybala ante la ausencia de Lionel Messi

Tras el triunfo ante Chile, el entrenador de la Selección argentina reveló cómo tomó la decisión y cuál fue la reacción del cordobés al enterarse.

Lionel Scaloni contó cómo fue que Paulo Dybala se enteró de que usaría la camiseta número 10. (Video: TyC Sports) (Fotos: EFE)

“Con Paulo no hablamos de darle la 10, resolvimos dársela y no le dijimos ‘vas a usar la 10′”, explicó después del partido Scaloni y aseguró: “Es un futbolista para tener la 10 y después, el convencimiento de sus propios compañeros para decirle que es él el que a tiene que llevar”.

Scaloni explicó que el cuerpo técnico de la Selección argentina decidió que Paulo Dybala llevara la 10 ante Chile. (Foto: REUTERS/Rodrigo Valle).

Sobre el momento en el que La Joya se enteró de que llevaría la camiseta con el mítico dorsal ante la ausencia de Lionel Messi, el DT resaltó que no hubo comunicación previa con el jugador de la Roma. “No le dijimos, simplemente armamos la lista y como hay que usar la 10, y en este caso la 11 sabía que la iba a llevar Gio (Lo Celso), tomamos esa decisión y él la aceptó, y eso habla un montón porque esa camiseta lamentablemente nosotros la hacemos pesar, cuando realmente tendría que ser un halago llevarla”.

Por último, el entrenador explicó por qué eligió a Dybala y no a otro jugador. “Decidimos que la lleve Paulo porque tiene suficiente jerarquía para tenerla”, finalizó.

Qué dijo Paulo Dybala sobre la decisión de Lionel Scaloni de darle la camiseta número 10 de la Selección

“Sé que no es mi remera, es la del 10, pero traté de representarla de la mejor forma, entrar para dar lo mejor y lo pude hacer”, señaló La Joya al terminar el partido y agregó: “Fue decisión del técnico, no sabía si aceptarla o no porque es particular, pero es una responsabilidad muy linda”.