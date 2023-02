La rosarina Silvina Luna en diálisis y a la espera de un trasplante. El sentido mensaje en medio de su grave problema de salud

Silvina: “Agradezcan mucho lo que tienen”.

Silvina Luna necesita un trasplante.

Silvina Luna deberá someterse a un trasplante de riñón. Y la modelo rompió el silencio y habló por primera vez con una sentida publicación en su cuenta de Instagram.

“Hola, estoy agradecida de la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento. Gracias a todos los periodistas de todos los medios gráficos y televisivos. Agradezco su interés en contar mi historia. Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo”, escribió Silvina.

“Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido en las cosas más simples. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado”, agregó.

“Quiero que cuentes que hace 12 años me cambió la vida”, le había confesado la ex Gran Hermano al periodista Guido Záffora. La modelo que se encuentra en la lista de espera del INCUCAI.

El posteo de Silvina Luna.

EL TRATAMIENTO

“Silvina Luna está mirando el programa y obviamente ella pide Justicia, está sorprendida por todo lo que escucha. Esto lo cuento porque ella me autoriza, me lo contó hace unos días. Silvina está en diálisis porque sus riñones dejaron de funcionar y se tiene que trasplantar”, afirmó Guido Záffora en Intrusos.

“Por Lotocki ella está haciendo un tratamiento, se tiene que enchufar en una máquina tres veces por semana cuatro horas”, agregó.

Záffora aseguró que a Silvina se le ha complicado trabajar debido al tiempo que debe pasar con cuidados médicos: “A ella le cuesta contarlo porque hay gente que lo sigue avalando y la juzga a Silvina por las palabras de este médico”.

Nelson Castro analizó el cuadro de salud de Silvina Luna

“Bueno, un tema muy preocupante el de Silvina Luna, necesita un trasplante de riñón”, arrancó el conductor.

“Vamos a hablar con Mariana Mactas, porque estamos preocupados por Silvina, porque es una persona muy joven, y que todo esto Nelson se desencadena por un tratamiento estético, por una mejora que Silvina, que es una mujer bellísima, se hizo ciertos retoques estéticos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que genera todo esto?”, le planteó Dominique Metzger.

“Ella se hizo un retoque estético, lo describió ella, con metacrilato. Eso generó una reacción autoinmune. ¿Qué es una reacción autoinmune? Cuando las defensas del organismo, en vez de atacar partes externas, atacan el organismo”, arrancó Nelson con su explicación.

“Eso dio pie a la formación de algo que se llama granuloma, que produce grandes cantidades de calcio. El calcio en la sangre produjo, entre otras cosas, un deterioro de los riñones, lo que se llama nefrocalcinosis”, agregó

“Como consecuencia de ese deterioro de los riñones se hizo una insuficiencia renal, y debe someterse a hemodiálisis, tres veces por semana, cuatro horas cada día. Es muy grave”, cerró el reconocido médico y periodista.