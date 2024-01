La rosarina Nicky Nicole le lanzó un inesperado guiño a Karol G: “Si le prestás atención…”

Karol G recibió un inesperado halago de Nicky Nicole a su música, luego de que la estrella argentina enalteciera una de sus canciones en una entrevista con un reconocido medio internacional.

NICKY NICOLE Y KAROL G | INSTAGRAM

La rosarina, Camilo y Jesús Navarro, integrante de la banda Reik, fueron consultados por la BCC sobre su canción latinoamericana favorita de todos los tiempos, ante lo cual Nicki respondió que la suya era “Amargura” de Karol G.

Mientras que el colombiano contestó “Los Ejes de mi Carreta” de Atahualpa Yupanqui y el mexicano reveló que tenía dos temas: “Sabor a Mí” de Álvaro Carrillo y “Contigo a la Distancia” de César P. de la Luz.

Nicki confesó por qué considera que la canción de Karol tiene tanto impacto: “Porque es una canción triste, pero que la bailás. Cuando te das cuenta estás triste, pero bailando… Si no le prestás atención a la letra, estás ahí: tomando, bailando. Pero si le prestás atención…“.

En qué serie actúa Karol G

Karol G va a dar sus primeros pasos en la actuación de la mano de Sofía Vergara y Netflix en una ambiciosa serie basada en hechos reales.

La colombiana debutará como actriz en la serie Griselda, la cual contará la historia real de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, conocida como “la viuda negra”, quien logró crear un gran imperio criminal en Estados Unidos y posteriormente creó los cimentos del Cártel de Medellín.

Sofía Vergara será la encargada de darle vida a Griselda y Karol interpretará a una de las amigas más cercanas de la narcotraficante. En relación a lo que hará el personaje de la cantante, la producción de la serie agregó: “Viaja desde Medellín hasta Miami, junto a otras trabajadoras sexuales, para introducir el producto de la protagonista a Estados Unidos, y que termina convirtiéndose en una de sus confidentes de mayor confianza“.

En el trailer se puede ver que la intérprete de “Amargura” lucirá un look castaño y muy de los años 70. Los fanáticos de la compositora podrán disfrutar de su trabajo desde el 25 de enero.

KAROL G EN “GRISELDA”.

La artista habló con la revista Vogue México sobre esta nueva oportunidad laboral y expresó sus ganas de diversificar su lado profesional: “Todo se trata de tener esa oportunidad de explorar como mujer todo lo que pueda hacer. Es un sueño personal que tengo de verme en tantos ámbitos para que el día de mañana diga: me disfruté la vida, mi carrera, hice lo que más pude y hasta lo que no pude“.

KAROL G EN “GRISELDA”.

Además, Karol habló de su preparación para este personaje en el 2022 con la misma publicación: “Es como otro universo que no había experimentado. Estoy en mis clases de actuación, de expresión corporal y me han enriquecido no solo para la serie, sino para lo que hago constantemente. Es un mundo donde todo alimenta todo”.