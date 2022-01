La respuesta de Mauricio Macri a la carta de CFK: “Resulta que la culpa es del que intentó ordenar el descalabro”

Luego de que Cristina Kirchner publicara una nueva carta mediante la cual comparó la deuda contraída por Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por 44 mil millones de dólares, con los gastos destinados a la pandemia de COVID-19 efectuados por la administración de Alberto Fernández, el ex presidente utilizó las redes sociales para defenderse de las críticas.

¿El fin de la pandemia?https://t.co/RmwPWBOUut — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 18, 2022

“Dicen no pocos científicos, que la pandemia del COVID-19 estaría llegando a su fin. Ojalá! Igualmente sigamos cuidándonos. Lo que nosotros sí sabemos es que en Argentina lo que nunca se va acabar es lo que nos pasó -y nos pasa- por la pandemia macrista, cuando en el año 2018 Macri trajo al FMI de vuelta a la Argentina”, sentenció CFK en la misiva firmada este martes a última hora.

Cristina Kirchner (Franco Fafasuli)

Macri recurrió a análisis realizados por su ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, que publicó en su cuenta de Twitter, para responder a las críticas. Si bien el tuit del economista fue redactado hace más de una semana, el ex presidente lo retuiteó luego de la carta: “CFK saqueó el BCRA; robó ahorros en AFJPs y años de coparticipación a las provincias; fundió al Estado nacional transformando el superávit en déficit y aumentando la deuda en US$129 mil millones. Pero resulta que la culpa es del que intentó ordenar ese descalabro . #NoMientanMás”.

“Demonizan a Macri porque ‘endeudó al país’, pero resulta que ellos ya aumentaron la deuda más que Macri. Y recién van por la mitad de su desgobierno!! #FanáticosDeLaMentira ”, fue el segundo tuit de Prat-Gay que compartió el ex mandatario. El tuit de Prat-Gay que compartió Macri para responderle a Cristina Kirchner

Distintos funcionarios de Juntos por el Cambio también salieron al cruce de la dos veces presidenta de la Nación.

Hernán Lombardi, diputado nacional y ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, cuestionó la publicación de la carta en medio de un nuevo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman: “Hoy no nos va a distraer por más que lo intente. Hoy hablamos de Nisman”. Más voces de Juntos por el Cambio

Por su parte, el legislador radical, Mario Negri, declaró: “Cristina Kirchner banaliza y frivoliza la muerte de 120 mil personas por el COVID al hablar de pandemia macrista. Solo una persona mala y con mucho odio puede hacer eso”.

En un fragmento de la carta, CFK dijo que a la administración de Macri “le dieron un préstamo excepcional de 57.000 millones de dólares para salvarle el gobierno y ayudarlo a ganar las elecciones. No sólo no ganó las elecciones, sino que además no se sabe donde están esos dólares. ¿Alguien los vió? En todo caso, por favor llamen al 911. Y no es burlarse de la tragedia de la pandemia, al contrario. Pero por favor, mirá lo que tuvo que pagar Argentina, tu país, sólo en el año 2021″. La respuesta de Juan Manuel López

Sobre ese punto, Juan Manuel López, jefe del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara Baja, le pidió a la vicepresidenta que “tenga pudor”: “Al 911 debería haber llamado usted cuando supo de los bolsos con dólares y euros que se ‘cobraban’, pesaban y trasladaban. Seguramente esas monedas en el FMI nos las aceptan”.

“Ella sí vio dólares en bolsos que se pesaban y que se coimeaba a empresarios para pagar obras que no se hacían y no llamó a nadie. Su nivel de caradurez es terrible”, sentenció a través de su cuenta de Twitter. Maximiliano Ferraro: “La Vicepresidente de la Nación cansa con sus cartas periódicas”

Por su parte, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, dijo: “La Vicepresidente de la Nación cansa con sus cartas periódicas. Pareciera ser que vive en un auto exilio y no registra un país azotado por la inflación, la falta de empleo e inversión. Sería bueno que nos diga a todos y todas (como tanto le gusta decir) los Argentinos si está de acuerdo con la falta de plan y de rumbo que nos propone su gobierno y si va a apoyar las negociaciones y/o el posible acuerdo que se logre con el FMI. O solo va a seguir ocupada en resolver su impunidad”.