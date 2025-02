La representación de Santa Fe en Cosquín 2025, día 8: La emoción de la Sole y cincuenta representantes entre bailarines, cantantes y músicos en escena

La penúltima Luna de Platino tuvo momentos emotivos de la mano de Soledad Pastorutti e insólitos como la invitación que le hizo Jorge Rojas al Oficial Gordillo.

La Sole abrió la octava y penúltima “Luna de Platino” del festival Cosquín, sentada sola y cantando el emotivo tema Los paisajes.

Santa Fe participó, una vez más, en la Plaza Próspero Molina de Cosquín para participar del 65° Festival Nacional del Folklore. La delegación santafesina presentó un espectáculo que recuerda la vida y obras de Fernando Birri y Horacio Guarany.

La delegación santafesina se presentó este sábado en el 65° Festival Nacional del Folklore que se realiza todos los años en Cosquín. La presentación homenajeó a dos de grandes artistas santafesinos, Fernando Birri y Horacio Guarany. En la oportunidad, la ministra de Cultura, Susana Rueda, destacó la importancia de mantener vigente la cultura como identidad de los pueblos.

“Nosotros tenemos la decisión política, encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, de continuar con las políticas culturales y con las políticas de Estado que comenzaron hace varios años, con el gobierno de Hermes Binner. Para la provincia de Santa Fe es un orgullo haber podido confeccionar este año una delegación integrada con una fuertísima amplitud territorial para traer esta noche, al escenario mayor, lo mejor de cada casa”.

Por su parte, el secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci, expresó: “Todo lo que derrama la cultura alrededor, como el festival de Cosquín, demuestra que la cultura no es un gasto, sino que es un valor que los argentinos tenemos que defender”.

Música, danza y video

Con entradas agotadas, pasada la medianoche la Delegación Oficial del Ministerio de Cultura de Santa Fe se hizo presente en el escenario Atahualpa Yupanqui en un espectáculo que homenajeó a esos grandes artistas santafesinos. Cincuenta representantes entre bailarines, cantantes y músicos en escena, junto a la participación especial de Horacio Guarany Rodríguez, deleitaron al público con una propuesta que combinó música, danza y video. La puesta fusionó lenguajes con un mensaje autóctono y cultural, en donde jugaron la simpleza y profundidad musical de Horacio Guarany con el imaginario visual de Fernando Birri.

La delegación contó con la dirección coreográfica de Mariela Frey y Darío Kluczkiewicz; dirección musical y arreglos a cargo de Pablo José Ayala; y el desarrollo audiovisual del equipo del Archivo Fernando Birri del Ministerio de Cultura.

En el repertorio musical se pudieron escuchar los temas: ” Caminante si vas por mi tierra”, “Lo que es estar de vuelta”, “Coplera del vino”, “Soy de abajo”, “Si se calla el cantor”, “Pescador y guitarrero”, “Río San Javier” y “Recital a la paz” de Horacio Guarany.

Cabe destacar que la apertura de la jornada estuvo a cargo de Soledad Pastorutti, una de las figuras centrales de la noche, quien resaltó la presencia de la delegación de su provincia y vaticinó la jornada como “maravillosa y bien santafesina”. Además recibió de la ministra el libro “El Fausto Criollo”, de Espacio Santafesino Ediciones.

La santafesina devoró el escenario Atahualpa Yupanqui con una banda sólida que sonó potente toda la noche. Con sus canciones viajó por todo el norte argentino y festejo 29 años de carrera, la cual comenzó justamente en este mismo escenario.

Los lentos folklóricos siguieron deleitando las almas de los presentes que por momentos curiosamente trataban de no hacer tanto ruido para que la voz de Pastorutti pudiera traspasar la pantalla televisiva con la misma dulzura con la que se vivía en vivo.

Cosquín 2025. Soledad Pastorutti en la Octava Luna del Festival Nacional de Folklore. (La Voz)

“A veces me sentí perdida, quise abandonarlo todo, pero gracias a ustedes seguí. Ustedes son la razón por la que estoy acá. No sé si habrá Sole para rato, pero por estos días voy a estar anunciando algo importante para que me sigan acompañando. Va a ser único e irrepetible”, expresó muy emocionada.

Para el final, la artista dejo los temas más cantantes y bailables, entre ellos, Vienes y te vas, El Humahuaqueño y Cariñito. El Tren del Cielo parecía marcar el cierre del show, además porque habían llenado a la cantante de espuma loca.

Cosquín 2025. Soledad Pastorutti en la Octava Luna del Festival Nacional de Folklore. (La Voz)

Sin embargo, gracias a la arenga, ella volvió con una remera de su merchandising e interpretó Todo cambia, con fotos de su pasado mostrándose en la pantalla grande. Ese momento abrió la canilla de llanto puro y una ovación de pie.