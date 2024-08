La reacción de Fátima Florez cuando le preguntaron por el romance de Yuyito González y Javier Milei

Fátima Florez habló por primera vez de la relación de Amalia ‘Yuyito’ González y Javier Milei. Además, sorprendió con su respuesta de por qué no imitaría a la actual pareja del presidente de la Nación.

Las declaraciones de la humorista fueron en una conversación con Intrusos (América), donde también aprovechó para aclarar que está muy bien de salud después de que que se habría descompensado en Uruguay.

Fátima Florez habló por primera vez del romance entre Yuyito González y Javier Milei. (Foto: Captura América – Instagram /javiermilei)

La reacción de Fátima Florez después de que le consultaran por la relación de Yuyito González y Javier Milei (Foto: Captura América)

“Lo que pasó fue que algún mal pensado dijo ‘justo le dolió la panza el fin de semana después que se conociera que Milei había salido con Yuyito’”, explicó Pablo Layus con picardía. Ella negó rotundamente el trascendido y aseguró que le es indiferente el presente sentimental de su ex.

Fue entonces que el cronista reparó en la visita que el libertario hizo al programa de Yuyito. “Siendo un poquito mal pensado, ahora que repiten el día que Javier fue a ver a Yuyito y que ella lo agarraba bastante, él estaba de novio con vos. Con el diario del lunes, ¿cómo tomás ese momento?”.

Lejos de cualquier polémica, Fátima sentenció: “No tengo idea. No es una pregunta que me tengas que hacer a mí. Yo no necesito ningún diario del lunes. Yo tengo las cosas muy claras y no tengo por qué contestar esto. Eso se lo tendrás que preguntar a otra gente”.

Amalia Yuyito González y Javier Milei, meses atrás en “Empezar el día” (Foto: Captura América)

La artista explicó que no quiere hablar del tema porque es muy cuidadosa de su vida privada. Entonces, Layus quiso saber: “Como ciudadana argentina, ¿te gusta la pareja que tiene actualmente el presidente?”. “Kisses for all”, respondió ella entre risas.

En cuanto a la posibilidad de imitar a Yuyito en algunas de sus presentaciones teatrales, Fátima negó: “No todo el mundo es imitable”.

Fátima Florez demostró que todos hablan de ella tras la confirmación del romance entre Milei y Yuyito González

Fátima Florez sorprendió con un llamativo posteo, luego de que Amalia Yuyito González confirmara que con Javier Milei son novios.

La imitadora compartió una captura de las tendencias en la red social X -ex Twitter- donde daba cuenta de que ella era uno de los temas del momento con 17.4 mil posteos.

El llamativo posteo de Fátima Flórez, tras el blanqueo de noviazgo entre Javier Milei y Yuyito González (Foto: Captura Instagram /soyfatimaflorez)

Esta no es la primera vez que la artista sorprende con sus mensajes en redes sociales, en medio de las noticias del corazón que protagoniza su ex, el presidente de la Nación.

Sin ir más lejos, durante la noche del martes, se viralizó el momento en el que Javier Milei y “Yuyito” González se dieron un beso en público durante un acto en el Palacio Libertad (ex CCK), en donde el Ministerio de Justicia presentó la Ley de Juicio por Jurados.

Fátima Florez hizo una publicación llamativa, minutos después de que se viralizara el beso entre Javier Milei y Yuyito González. (Foto: Instagram/soyfatimaflorez)

Minutos después, Fátima publicó una foto en la que se la ve luciendo una bikini en una pose provocativa. “Lo mejor está por venir”, escribió la humorista, sobre un video que compartió en sus historias, pero que era un viejo clip de cuando fue a Miami en 2023.