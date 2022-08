La Provincia propició la participación de siete empresas santafesinas del rubro indumentaria, marroquinería y calzado, en una misión comercial en Montevideo, Uruguay

La misión comercial se desarrolló desde este martes y hasta este miércoles en Montevideo, Uruguay.

La secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, propició la participación de siete empresas santafesinas del rubro indumentaria, marroquinería y calzado, en una misión comercial que se desarrolló desde este martes y hasta este miércoles en Montevideo, Uruguay. El objetivo fue continuar incentivando la participación en misiones comerciales para promover las exportaciones y acompañar en el proceso de apertura hacia mercados internacionales y generar, de esta manera, vínculos en el país vecino.

Durante la primera jornada se concretó un encuentro en la sede de la embajada junto al consejero económico de la misma, Ignacio Méndez; el Ministro, Carlos Sánchez; el presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo-Argentino, Ángel Piazza; y autoridades del Banco Nación y Provincia. La instancia permitió ahondar sobre las diversas características que posee el mercado uruguayo. Cabe destacar que, además, cada empresa contó con una agenda de actividades junto a sus respectivas contrapartes.

Asimismo, para finalizar el primer día de actividades, se llevó a cabo una reunión en el shopping de Montevideo junto a su Gerente. Durante la jornada se expusieron las tendencias que tiene el consumo del sector de la indumentaria, el calzado y la marroquinería en el mercado uruguayo.

Durante el último día se concretó un encuentro junto a la Presidenta y directivas de la Organización de Mujeres Empresarias de Uruguay, con el objetivo de escuchar las propuestas que tienen desde ese país, sus programas y, por parte de las empresas, buscar vinculaciones comerciales. Asimismo se propuso generar un lineamiento de acciones conjuntas en torno a las temáticas de género y diversas capacitaciones destinadas a mujeres empresarias.

Por otro lado, tuvo lugar una reunión con el Coord. del Programa Industrias Creativas, Javier Pastorino, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, de la cual participó por parte del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia la asistente técnica, Delfina Lopez.

Además, la Cámara de Diseño de la ciudad de Santa Fe mantuvo un encuentro con la Cámara de Diseño de Uruguay con el objetivo de potenciar los lazos que existen entre ambas instituciones, buscando concretar acciones en conjunto.

En este contexto, el secretario de Comercio Exterior, Germán Burcher, destacó: “Se trata de una misión comercial muy positiva para el sector. Dado que del grupo de empresas que integraron la misión, actualmente ninguna está vendiendo sus productos a Uruguay. Frente a ello, es propio destacar que estamos dando este primer paso hacia la exportación. Las reuniones generaron un espacio de intercambio respecto a los productos y a las tendencias del mercado en el país oriental. Anhelamos que en el futuro puedan darle continuidad a las negociaciones iniciadas en esta misión”.

EMPRESAS PARTICIPANTES

Las empresas participantes fueron The Bag and The Belt, SOUTER S.A, STRINA, HUE – Indumentaria Femenina, Envíe SRL Melocotón, Creaciones Luciana SRL, ZOCO SRL, oriundas de las localidades de Rosario y Santa Fe, dedicadas a la indumentaria, marroquinería y calzado.