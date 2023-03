La promesa de Del Potro tras la obtención del Mundial: “Messi y el equipo me pusieron a entrenar”. (Foto: NA (Damián Dopacio))

La imagen fue elocuente. Cuando Juan Martín Del Potro jugó su último partido en el circuito profesional, en lo que fue la derrota ante Federico Delbonis en la primera ronda del Argentina Open el año pasado, dejó colgada en la red su vincha, un gesto simbólico de que, al menos hasta nuevo aviso, no volvería a las canchas. Sin embargo, aquella noche en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, nunca pronunció la palabra retiro.

En las últimas horas, el tandilense dejó la puerta abierta para un posible regreso. Mientras se encuentra en Brasil como embajador del torneo Roland Garros Juniors Series, le consultaron sobre su futuro y contó un objetivo que ilusionó a sus seguidores. “Si Argentina ganaba el Mundial, iba a tratar de jugar el US Open. Ahora (Lionel) Messi y el equipo me pusieron a entrenar”, dijo la Torre de Tandil, aunque enseguida trató de calmar las expectativas: “Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho”.

El año pasado, el campeón del US Open 2009 dijo presente en el Grand Slam estadounidense, donde recibió una cálida bienvenida al ser invitado como “leyenda”.

Por otro lado, Delpo, que fue campeón de la Copa Davis 2016 con Argentina y ganador de las medallas olímpicas de Plata y Bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y Londres 2012, respectivamente, se refirió al único gran logro que no pudo cumplir en su carrera. “Lo único que me faltó fue ser número uno del mundo. Siempre fue un sueño y siempre trabajé para lograr ser el mejor, pero también estoy muy orgulloso de mi carrera”, afirmó.

“Nunca lo logré porque estaban (Rafael) Nadal, (Roger) Federer o (Novak) Djokovic”, reflexionó Del Potro. Y sin rencores, sentenció: “Cuando veo el ranking o veo los años de mi carrera y con quién estaba peleando por ser número uno, también es muy lindo saber que ellos fueron los que no me dejaron conseguir ese sueño”.