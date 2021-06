La producción de fotos de Pampita embarazada de 8 meses: “No entienden nada”

Pampita está en el estado que según ella expresó, es el más lindo del mundo, embarazada, recién casada y enamorada de Roberto García Moritán. Además de conducir su programa en Net Tv, es parte del jurado en Showmatch, y se encuentra realizando un reality de su vida.

Incansable y activa a pesar de estar en las últimas semanas de embarazo, ahora realizó una producción de fotos junto al prestigioso fotógrafo Gabriel Machado para la Revista Hola! Argentina que pudimos apreciar en su cuenta de instagram.

En el video podemos ver como la modelo posa, ante la fascinación de todos los presentes, a tal punto que se logra escuchar a Machado diciendo: “Si esto no es tapa, yo me pego un tiro” a lo que ella respondió irónica: “Si no entienden nada“… culminando con la risa de los presentes.

Carolina anunció que luego de dar a luz a la beba, se tomará una licencia de dos semanas y continuará con sus labores. “Mis chicos se acuestan a las 8 de la noche así que me da tiempo para dejarlos durmiendo e ir a ShowMatch. Y a la beba, si es necesario, la llevaré conmigo”, comentó.