La Presidente del Concejo de Roldán se expresó sobre el debate del Aborto

Susana Abo Hamed, sigue con sus convicciones intactas y así lo refleja en cada uno de sus Tweets. Convencida en sus pensamientos y reflejando a una gran cantidad de personas que opinan igual, pero que no tienen su visualización, no se privó de diferenciarse en este tema de sus dirigentes políticos demostrando su gran decepción.

Luego de haber participado en la marcha #PorLasDosVidas el fin de semana pasado la edil, plasmó su ánimo que se fue exacerbando a medida que seguía el debate.

“Parece un mal sueño, que en nuestro país se esté debatiendo esta monstruosidad….

Un nuevo dia de debate sobre el desembarco de la Ley de Aborto Masivo en Argentina !! Gris como mi ánimo …

Espero poder procesar mejor que ayer, con dolor de panza y llorando todo el día

Pero los planteos y el cinismo de Vilma y Ginés me destruyeron,

porque no puedo resignarme a que esta gente ocupe esos espacios de poder, en parte… por mi voto.

Como peronista primero, y Kirchnerista desde 2003 siento que traicionaron y dieron por tierra todo lo bueno que logramos en la década ganada ...

Que Dios me ayude a superarlo o tal vez … No!!!… que no lo supere nunca y me siga indignando con la misma fuerza para no bajar los brazos y seguir luchando “desde adentro” mientras exista esta brutal amenaza de exterminio“

@SUABOHAMED