LA PLAYLIST DEL CAMPEÓN: Al ritmo de Messi, lo que escucha, canta y baila nuestro gran 10

Desde temas en inglés como el icónico “Feel Good Inc” de Gorillaz hasta melodías de artistas argentinos como Bizarrap, Los Cafres, entre otros.

Se conoció una lista de reproducción llamada “Messi Warm-Up” (entrada en calor) con las melodías y ritmos preferidos del astro del fútbol @leomessi funense, argentino -y del mundo-, entre los que se destacan algunos argentinos como Bizarrap.

El capitán del Inter de Miami, que este miércoles debuta contra Real Salt Lake, según lo informado por Apple, tiene un gusto musical variado: escucha desde “Ojitos Lindos” de Bad Bunny hasta el icónico tema “Feel Good Inc”, de Gorillaz.

Entre los artistas de la playlist de 60 canciones se destacan argentinos y argentinas como Bizarrap, Milo J, Luck Ra, Los Cafres, Los Del Espacio (Duki, María Becerra, LIT Killah, Rusherking, Tiago PZK, Emilia y FMK), entre otros.

La lista se completa con mucha música en español de otros estilos y de artistas internacionales como “A Dios le pido”, del colombiano Juanes, o “Despechá”, de la española Rosalía -que bailaba la selección argentina durante la Copa América de 2021-..

Además, el astro del fútbol sorprende también con canciones en inglés como “I know you want me” (tema de Pitbull que sonó mucho en fiestas del 2012 y 2013), “Viva la vida” (Coldplay), “Don’t stop the music” (Rihanna), entre otras.

La mayoría de los tracks son bailables, alegres y adecuados para la entrada en calor que realiza todos los días la estrella del fútbol mundial.

El rosarino está teniendo un febrero diferente, no solo porque ahora todos pueden bailar a su ritmo sino por haber por ejemplo participado del Super Bowl (final del campeonato más famoso de fútbol americano de Estados Unidos) con una publicidad en el que se lo ve haciendo jueguitos en la playa.

Además, la plataforma de Apple TV también estrenó este martes una serie de cuatro episodios de Messi con imágenes inéditas del Mundial de Qatar.