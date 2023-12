La película de Fórmula 1 que producen Lewis Hamilton y Brad Pitt y lo que dijo el tricampeón mundial Max Verstappen

Estrenada en marzo de 2019 en la plataforma Netflix, “Drive to Survive” tuvo un impacto positivo en la Fórmula 1. No sólo para sus fans: el mayor revulsivo fue haber acercado la actividad a un público que no seguía el automovilismo y que se enganchó con las particularidades de la máxima categoría. La gran repercusión la alcanzó en un mercado que no esperaba: Estados Unidos. Y sobresalía el interés por los duelos que libraron Lewis Hamilton, con Mercedes, y Max Verstappen, con Red Bull. Incluidos los encontronazos entre los respectivos jefes de equipo: Toto Wolff y Christian Horner.

Fueron, hasta aquí, cinco temporadas, de 10 capítulos cada una. Y si bien no fue el primer producto relacionado con el deporte automotor que llegó a las pantallas, en este caso mediante el streaming, “Drive to Survive” sí volvió a abrir los ojos del mundo cinematográfico. Y movilizó al mismísimo Brad Pitt. Que en sociedad con Hamilton puso manos a la obra con una nueva historia, todavía con nombre por definir y con fecha de estreno por elegir. Aunque se estima que sería a principios de 2025.

Brad Pitt y el encuentro con Lewis Hamilton en Silverstone

Con flamantes 60 años, el actor-productor paseó su figura por varios circuitos y ya se filmaron escenas, por ejemplo, durante el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, el “Templo de la velocidad”. El film, de Apple Studios, es dirigido por el estadounidense Joseph Kosinski, por cuyas manos ya pasó “Top Gun”.

¿Sobre qué versa esta nueva película? Trata de la historia del veterano piloto Sonny Hayes, cuyo papel es interpretado por Pitt. A pesar de estar retirado, vuelve a las pistas y le tocará competir en su propio equipo con una joven promesa (Damson Idris). La presencia de Pitt en varios circuitos acaparó la atención del público en la zona de boxes y en los VIPS. En su momento, cuando todo esto comenzó, se mostró reacio a dar precisiones sobre qué hacía en un Gran Premio, aún cuando ya existían rumores del proyecto. Meses más tarde, sí habló por Sky Sports con el ex piloto británico Martin Brundle.

“Lo que hemos venido haciendo ha sido genial. La vibra ha sido increíble y también ser parte de esto y contar nuestra historia. Me toca interpretar a un piloto que corría en los años noventa, que sufre un accidente terrible y cuando regresa empieza a correr en otras categorías. El jefe de equipo (lo lleva a escena Javier Bardem) es un amigo que le brinda una oportunidad.

Aunque la tiene brava: le toca enfrentarse con la gran promesa y talento de esos tiempos, que es Damson. El nombre del equipo es ficticio: se llama APXGP. Son un equipo que ocupa el último lugar, tienen una marca habitual de los puestos 21-22 en la parrilla de salida y nunca han sumado un punto. Pero cuentan con un fenómeno joven, interpretado por Damson Idris, y me traen como una especie de Ave Fénix. Y surgen travesuras”.

Brad Pitt y su compañero de equipo en la Fórmula 1

A pesar de que sus roles en otras películas fueron numerosos, no había conducido nunca un auto del estilo de la los Fórmula 1 (monoplaza).

Sí, en cambio, se movilizó en motos, con lo cual tenía una aproximación a lo que era la sensación de vértigo. “Tenemos cámaras montadas en todo el auto. La gente va a quedar impactada. Nunca vio imágenes de velocidad o fuerza G como estas. Es realmente muy emocionante”, agregó, entusiasmado.

Buena recepción y selfies

La recepción en la Fórmula 1 fue buena y contó con la colaboración de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y de las escuderías. A través de la sociedad con Hamilton, Brad Pitt apareció muchas veces rodeado por las figuras de la categoría, y hasta en una recordada selfie sacada por el francés Pierre Gasly, junto con Lewis y el monegasco Charles Leclerc. En otra imagen se lo ve con el español Fernando Alonso, el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el neerlandés Max Verstappen.

El rodaje de la película enfrentó retrasos debido a huelgas, derivadas de preocupaciones sobre el uso de IA en la producción cinematográfica y pagos residuales. Hamilton habló sobre la fecha eventual de estreno: “Probablemente a principios de 2025, me imagino, con el trabajo posterior que tendrían que hacer. Así que sí, se ha retrasado mucho”.

Brad Pitt con Pierre Gasly, Lewis Hamilton y Charles Leclerc@pierregasly

En las últimas horas, salieron a la luz algunas declaraciones de Verstappen sobre la nueva película. El tricampeón mundial siempre ha sido crítico de productos como “Drive to Survive”: no le gustan las historias que se potencian de manera desmesurada generando una distorsión con la realidad. El sitio Formule1.nl le preguntó sobre Brad Pitt y dijo: “Sí, he podido ver mucho de él. Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve y otras, esas películas me persiguen. De todos modos, me gusta el cine, y Brad Pitt es, por supuesto, un gran actor”.

Hasta que le tocó referirse a la película en sí. Y fue terminante. “Vi algunas escenas de la nueva película antes del Gran Premio de Estados Unidos, en Austin. Nos la enseñaron durante el briefing de pilotos, nos contaron cómo estaba rodada. Fue bueno de ver, pero no me interesó. No necesito ver una película sobre mi deporte”.

Y amplió el concepto: “Esta película se basa en una historia inventada, y todo está dramatizado más de lo que hay para que la gente se interese. Yo tampoco soy aficionado de eso”, aseguró Verstappen. Se intuye que no está ansioso por el estreno y se especula que no asistirá al estreno de un producto que, además, lleva adelante comercialmente su archirrival. Claro, salvo que lo invite Rusty Ryan, su personaje preferido de Ocean’s…