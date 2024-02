La pelea de Milei con gobernadores. Macri y Bullrich y la interna del PRO

Faltan tres semanas para la renovación de autoridades del PRO y, entre sus propios dirigentes, la cercanía de la fecha suma incertidumbre respecto a qué quedará del partido para entonces. El recrudecimiento de la guerra entre Javier Milei y los gobernadores, con Ignacio “Nacho” Torres en el centro, evidenció otra vez la fisura interna. La relación entre el sector que lidera Mauricio Macri y el que responde a Patricia Bullrich vuelve a tensarse y el ruido se traslada al Congreso, donde crece la preocupación por la visita de Javier Milei este 1° de marzo, y un potencial discurso incendiario.

En las últimas semanas, cuando Milei hizo público su objetivo de llegar a un acuerdo de gobierno o parlamentario con el PRO, en el partido anticipaban que el primer paso para cualquier decisión era cerrar antes el frente interno y eso suponía una negociación entre Macri y Bullrich para llegar al 19 de marzo con una lista de unidad para la renovación de autoridades.

Macri tiene la intención de volver a presidir el partido que fundó y se negociaba la posibilidad de que el diputado Damián Arabia, uno de los más cercanos a la ministra de Seguridad de la Nación, ocupara el lugar de secretario general, que hoy está en manos del larretismo.

Este lunes por la mañana, luego de varias filtraciones previas, Bullrich -como actual presidenta del PRO- emitió un comunicado firmado por dos centenares de dirigentes, entre los que había once diputados y dos senadores.

Nacho Torres, Patricia Bullrich y Rogelio Frigerio, reunidos en medio de la tensión entre el Gobierno y el PRO. (Foto: PRO)

El texto dio un claro respaldo al Gobierno de Milei en su guerra con los gobernadores, pero inicia nada menos que con un recordatorio de que la gestión de Macri entre el 2015-2019 “avanzó demasiado lentamente y con exagerada prudencia, y eso se pagó con una crisis que impidió la continuidad del cambio”.

“Vos podés discutir si a Milei, pero no tanto, si Milei sí, pero más o menos, si Milei sí completamente. Lo que no podés poner en cuestión es a Mauricio, y el comunicado este lo lastima a Mauricio, que tiene que quedar fuera de discusión”, afirmaba, irritado, un importante dirigente macrista en el Congreso.

“Macri hace silencio. Nosotros tomamos una postura clara de defender al Gobierno. Él está en una posición de querer negociar con el Gobierno, es cómplice para desgastarlo y eventualmente llegar como salvador con algún tipo de acuerdo”, contestaba un alto dirigente bullrichista, que firmó el comunicado y que aventuraba el fracaso de la lista de unidad para el 19 de marzo: “No es sostenible esto en el tiempo”.

Al mismo tiempo, otros referentes del PRO consultados por este medio, de ambos sectores, buscaban poner paños fríos y aseguraban que se trataba de posicionamientos propios de una negociación, aunque en general advertían que la conversación por la renovación de autoridades partidarias, así como por lugares de poder en los bloques legislativos, había quedado por ahora congelada.

En este clima, estaba previsto que la bancada amarilla de la Cámara de Diputados, que lidera Cristian Ritondo -alineado con Macri- se reuniera con los dos gobernadores que tiene el partido, Ignacio “Nacho” Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y con el jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri. Tanto Frigerio -de corte dialoguista- como el mandatario porteño habían defendido a Torres en los últimos días. Incluso el primo del expresidente recibió las críticas de Milei y la Casa Rosada.

El jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo (Foto: NA).

El encuentro entre diputados y gobernadores, horas antes de concretarse, se suspendió y se postergó para “este martes o miércoles”, aunque algunos legisladores dudaban de si finalmente se reflotaría y otros aseguraban directamente que el encuentro podría acelerar la fractura interna. Hasta la noche del lunes no estaba agendado.

El bloque, de 37 diputados, está integrado por macristas, bullrichistas y larretistas o “moderados”, y logró un delicado equilibrio durante los últimos dos meses en el que sus principales miembros se dedicaron, fundamentalmente, a trabajar en la unidad, con la perspectiva de algún acuerdo interno más firme en marzo, con la renovación de autoridades.

El bullrichismo ya cuestionó abiertamente la posición de Torres y de los mandatarios provinciales, mientras que, en general, el macrismo mantuvo por ahora una actitud más cauta, al menos en lo público.

“Nacho está haciendo todos los deberes, recibió una provincia destruida, se hace cargo de la educación, de terminar con la joda en la administración pública y el Gobierno lo trata como si fuera Gildo Insfrán. Nos pone en una situación muy incómoda. El garrote es para disciplinar, no para matar”, señalaba un diputado macrista, que advertía sobre los riesgos institucionales y parlamentarios que puede traer aparejada una guerra entre la Casa Rosada y los gobernadores.

En el ala bullrichista, algunos acusaban al propio Mauricio Macri de haber fogoneado la reacción de los mandatarios provinciales encabezada por Torres, pero sobre todo lo cuestionan por calculador: “Hay actores que no están ayudando a que este Gobierno resista, que es la misma razón por la que muchos no quieren romper. Están midiendo si el Gobierno aguanta, pero si no ayudas a que no se caiga lo convertís en una profecía autocumplida”, analizaba un diputado halcón.

“Si Mauricio calla, otorga. Es claro para quien lo conoce que está en contra de lo que hace Nacho, pero no dijo nada, no da una señal interna. Si está midiendo para plantarse luego como garante de un llamado a la paz y el consenso, corre el riesgo de que todo esto pase un punto de no retorno”, agregaba otro dirigente del PRO de buen trato con ambos jefes partidarios.

En este contexto, hay preocupación entre diputados y senadores del PRO respecto a la visita de Milei al Congreso el viernes, para abrir formalmente el periodo de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa, y un discurso que podría ir contra “la casta” sin demasiadas distinciones entre kirchnerismo, dialoguistas y aliados.