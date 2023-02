La palabra de Guillermina Valdés y Santi Maratea tras los rumores de romance

En el día de ayer, Maite Peñonori llevó a “Intrusos” la noticia que vincularía a Guillermina Valdés y Santiago Maratea como algo más que amigos. La periodista contó que la actriz y el influencer fueron vistos juntos, cerca de una casa de hamburguesas y pasaron el “Día de los Enamorados” juntos.

“Ellos en redes sociales se siguen. Yo sabía que él estuvo en Mar del Plata. Más o menos una semana. No sé cómo empezó esta relación, quién le escribió primero a quién”, introdujo Maite que completó diciendo que Guillermina viajó de Mar del Plata a Buenos Aires para traer a Lolo con su papá, Marcelo Tinelli, ya que el niño empezaba las clases y ahí aprovechó para reunirse con Santi y salir a cenar.

El tema tuvo sus repercusiones, y desde LAM tanto Yanina Latorre como Estefi Berardi consultaron a los protagonistas y cada una leyó las declaraciones de ambos. Por su lado, el influencer sostuvo que son solo amigos. Afirmación a la que también se adhirió Guillermina que expresó lo mismo.

“Me está escribiendo Santi, me dijo ‘mi respuesta es que vos ya sabes cómo soy y nosotros solo somos amigos’”, contó Yanina Latorre en LAM. Luego, dio más detalles de su charla con el influencer: “Están con un tema, me insistió dos veces con que son amigos, me dijo ‘nos tomamos un café dos veces’”, replicó.

No obstante, la panelista que es amiga del influencer sostuvo: “Hay algo que me hace desconfiar”, dijo dejando entrever que no cree que sean simplemente amigos. Por su parte, Estefi Berardi habló con Valdés y ella negó que estuviera comenzando una relación con el influencer. “Somos amigos”, le dijo a la panelista, quien leyó al aire el mensaje de la ex de Tinelli.