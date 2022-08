La oposición repudió las declaraciones del Presidente: “Cruzó un límite”

Juntos por el Cambio rechazó las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien trazó un paralelismo entre el fiscal Diego Luciani y su fallecido colega, Alberto Nisman: “Cruzó un límite”.

DIEGO LUCIANI: “Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación o el Ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. No deben olvidarse de que representan a toda la ciudadanía”.

“NISMAN FUE ASESINADO”. El titular de la DAIA criticó los dichos de Alberto Fernández, quien afirmó anoche: “Lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.

Jorge Knoblovits no solo contradijo al mandatario, sino que consideró de “gravedad extrema” sus dichos. “Nisman fue asesinado porque lo dijo la Justicia. No es cierto lo que dijo el Presidente que no está determinado, es absolutamente lo contrario”, dijo.

“Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y el kirchnerismo tienen que frenar con el ataque sistemático y permanente a las instituciones y a la división de poderes. Ayer, señor presidente, usted cruzó un limite”, expresó esta mañana el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Anoche, durante un reportaje en TN, el mandatario planteó: “Alentar la idea de que le puede pasar lo que le pasó a Nisman… Lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.

El alcalde porteño consideró que “estas amenazas y provocaciones son una barbaridad, de una irresponsabilidad nunca vista en la Argentina y están completamente fuera de lugar”. “¿Qué quiso decir? Es momento de parar y de contribuir a la paz social”, sostuvo.

Otros dirigentes de la coalición opositora manifestaron su repudio a las declaraciones del jefe de Estado.

“Lo dicho por el Presidente de la Nación es de una gravedad institucional sin precedentes. Es un liso y llano mensaje mafioso”, señaló Maximiliano Ferraro, diputado y presidente de la Coalición Cívica ARI. El espacio anticipó que presentará una denuncia contra Fernández “por instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso al Fiscal Luciani y amenaza a los jueces del Tribunal Oral Federal 2”.

“¡NOOO! No puede decir eso, presidente. ¿Toma conciencia de la gravedad de sus dichos?”, enfatizó la titular del PRO, Patricia Bullrich.

Diego Santilli, diputado de JxC, planteó: “‘Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga lo mismo’. Lo que está diciendo el Presidente es gravísimo. La impunidad del kirchnerismo no tiene límites”. “¿Es una amenaza?”, se preguntaron las diputadas María Eugenia Vidal y Graciela Ocaña.

“El Presidente de la Nación acaba de decir en televisión que espera que el fiscal que alegó contra la Vicepresidenta no se suicide. Sonó como un mensaje mafioso para amedrentar a la Justicia. Superó todos los límites. Arrasó con el valor de la palabra presidencial. Repudiable”, escribió Mario Negri, presidente del bloque radical en Diputados.