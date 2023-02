LA OBSESIÓN CONTINÚA: Sigue la Copa Libertadores.

Huracán empató en Montevideo y así están los otros cruces de esta instancia.

La Copa Libertadores continúa su marcha con los partidos de ida de la Fase 2 rumbo a los grupos. Y este martes le toca debutar a Huracán frente a Boston River en Uruguay (fue 0-0).

FASE 2 – PARTIDOS DE IDA

Nacional de Paraguay 2 (Roberto Martínez y Gustavo Aguilar)-Sporting Cristal 0

Curicó Unido 0-Cerro Porteño 1 (Juan Patiño) El festejo de Cerro Porteño en Chile. EFE/ Elvis González

El Nacional 2 (Byron Palacios y Ronie Carrillo)-Independiente Medellín 2 (Ever Valencia y Daniel Londoño)

Boston River 0-Huracán 0

Carabobo 0-Atlético Mineiro 0

Jueves 28

19 horas: Magallanes-Always Ready

21: Maldonado-Fortaleza

21: U. Católica de Ecuador-Millonarios

PARTIDOS DE VUELTA

Martes 28

19: Cerro Porteño-Curicó Unido

21-Sporting Cristal-Nacional

Miércoles 1° de marzo

19: Huracán-Boston River

21: Independiente Medellín-El Nacional

21.30: Atlético Mineiro-Carabobo

Jueves 2

Always Ready-Magallanes

Fortaleza-Maldonado

Millonarios-U. Católica de Ecuador

FASE 3

Los cuatro duelos de la última instancia rumbo a la fase de grupos se disputará entre el 7 y el 16 de marzo y se enfrentarán de esta forma. El ganador de Huracán-Boston River vs. Sporting Cristal-Nacional, A. Mineiro-Carabobo vs. Millonarios-U. Católica, Fortaleza-Maldonado vs. Cerro Porteño-Curicó Unido y Always Ready-Magallanes vs. Independiente Medellín-El Nacional.