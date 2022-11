La mitad de las personas que viven en centros urbanos no tiene acceso a gas, agua o cloacas

Un 44,3% de los hogares no accede a agua corriente, gas natural o cloacas (Foto: archivo)

La mitad de las personas en la Argentina no accede a algún servicio básico como cloacas, agua de red o gas natural. Un 4,2% de los hogares se encuentra en situación de hacinamiento crítico y un 6,5% vive en casas con condiciones insuficientes.Leé también

Los datos surgen del informe de Indicadores de condiciones de vida de los hogares que realizó el Indec sobre el primer semestre del 2022 en el que el organismo da cuenta de las características de las viviendas de la población, la posibilidad de acceder a recursos básicos, la condición frente a la vivienda y aporta información sobre educación y cobertura de salud.

De allí se desprende que un 44,3% de los hogares de los 31 conglomerados urbanos donde viven 14.623.000 personas (el 50,2%) que releva la entidad estadística no tiene ni gas natural, ni agua corriente, ni cloacas en su vivienda.

Se trata de una mayor cantidad de población que las que sí acceden, un 55,7% de los hogares que abarcan a un 49,8% de las personas, es decir, unos 14.498.000 individuos.

“Si bien este indicador se presenta aquí a través de una variable dicotómica, cabe señalar que existen distintas situaciones dentro del conjunto de hogares que no acceden a estos servicios. Por ejemplo, entre quienes no acceden a los desagües cloacales se encuentran aquellos que disponen de cámara séptica y pozo ciego, solo de pozo ciego, de hoyo/excavación en la tierra, o quienes no poseen baño”, aclaró el organismo que dirige Marco Lavagna.

En el caso de la conexión a la red de agua corriente un 89% de los hogares la posee; el 69,2% accede a la red de gas natural y el 74,0%, a la red de cloacas. De allí surge que el 10,4% de los hogares no accede a la red pública de agua corriente; el 30,8% no dispone de gas de red; y el 26,0% carece de conexión a las redes cloacales.

“Este indicador puede presentar resultados disímiles según región, en función de cuán extendidas se encuentren estas redes en cada territorio. Por otra parte, el acceso a estos servicios no solo depende de la existencia de las redes en las inmediaciones de la vivienda, sino también de que, en caso de que existan, los hogares puedan realizar las conexiones domiciliarias a estas”, advirtió el Indec.

Calidad de las viviendas

Por otro lado, se consideró “suficiente” a las viviendas cuyos materiales tienen la calidad necesaria para el abrigo del medio natural y de factores ambientales adversos. Se trató de un 80,9% de los hogares y el 77,0% de las personas.

En tanto, el 6,5% de los hogares habita en viviendas cuyos materiales poseen una calidad insuficiente y el 12,6% lo hace en lugares construidos con características parcialmente insuficientes. En el caso de las personas, estos porcentajes ascienden al 8,7% y 14,3%, respectivamente.

El estudio también relevó el nivel de hacinamiento considerando “las limitaciones que este genera a los miembros de los hogares en materia de privacidad, salud y generación de entornos aptos para el estudio y la socialización”. Además, llamó “crítico” a los hogares donde habitan más de tres personas por cuarto.

En este sentido, el 97,8% de los hogares, que alberga al 95,8% de las personas, habita en condiciones que no reflejan hacinamiento crítico. en el 85,1% habitan menos de 2 personas por cuarto y en el 12,7% habitan de 2 a 3 personas por cuarto. Por otro lado, el 2,2% de los hogares se encuentra en una situación de hacinamiento crítico, lo cual involucra al 4,2% de las personas. Ello implica que viven en estas condiciones 213.000 hogares compuestos por 1.236.000 personas.