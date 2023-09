La mamá y el hermano de Messi fueron a ver a Leda Bergonzi

Clelia y su hijo estuvieron en la ex rural, ámbito que el municipio le presta a Leda Bergonzi para realizar sus bendiciones, ya que son cada vez más multitudinarias.

Leda ya recibe a cientos de fieles en la ex Rural, entre ellos la madre y un hermano de@leomessi

La mujer a la que le adjudican sanaciones congrega a una multitud este martes en el lugar que le cedió el municipio, tras pasar por la Catedral, la capilla del colegio Sagrado Corazón y la iglesia Inmaculada Concepción de Pichincha

Las puertas se abrieron minutos antes de las 17 de este martes. Luego de la misa, la mujer le dará su bendición a todos los presentes, muchos de los cuales siguen lo que pasa en ese recinto desde una pantalla gigante ubicada en otro contiguo.

Celia Messi, madre de Lionel, junto a Leda Bergonzi en la ex Rural

Leda Bergonzi, la mujer a la que le adjudican sanaciones, empezó a recibir este martes a los cientos de fieles que se congregaron en los galpones de la ex Rural para ser bendecidos. Entre la multitud se encuentran Celia y Matías Messi, madre y hermano de Lionel. Celia, la madre del diez de la selección argentina, llegó acompañada de personal de seguridad que en otras ocasiones custodia a la familia del astro.

Entre la multitud que espera en el parque Independencia para ver a Leda también se lo vio este martes al hermano de Lío, Matías, y otros integrantes de la familia Messi.

Junto al hermano de Messi también se pudo ver a Federico Arias, ex futbolista de Rosario Central. La familia del capitán de la selección argentina llegó pasadas las 16.30 y dialogaron con Leda durante algunos minutos, antes de la misa.

Leda, Matías Messi y Federico Arias.

Entre la multitud que presencia la misa y espera ser bendecida por Leda se encuentra Jorge, un rosarino que brindó su testimonio y aseguró haber recuperado la visión después de ver a la mujer, la semana pasada en Pichincha.

“Llegué con ayuda, no veía y me acompañaron. Después de ver a Leda, al otro día me levanté y había recuperado la vista. La había perdido por diabetes, recibí la bendición el martes en Pichincha”, relató en el programa Punto medio.

“Fue una bendición muy linda, no podía manejar más, no venía nada. Fue una alegría bárbara. Sentí paz y tranquilidad”, agregó el vecino.

Celia Messi fue a la ex Rural para recibir la bendición de Leda.

Leda encabeza el grupo espiritual Soplo de Dios Viviente, tiene 44 años y sus seguidores le atribuyen capacidades de sanación.

Sus primeros encuentros se realizaron en la Catedral, donde tuvo alguna polémica con las autoridades que terminó con su alejamiento, y después en la capilla de Sagrado Corazón de 3 de Febrero al 1900. Allí, pese al frío, el mes pasado se juntaron casi mil personas en la puerta. Pero todos los lugares le quedaron chicos, y finalmente recaló en la parroquia Inmaculada Concepción, de Riccheri 280, que la semana pasada también desbordó de fieles.