La lista de personas VIP vacunadas a requerimiento del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud difundió oficialmente la lista completa de personas que recibieron dosis de la vacuna Sputnik V a requerimiento de la cartera sanitaria, en el primer día de gestión de la ministra Carla Vizzotti, quien reafirmó que administrará en forma “muy transparente” el plan nacional para inmunizar a la población.

La difusión de la nómina, compuesta por 70 personas, había sido decidida esta mañana durante la primera reunión de trabajo entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y Vizzotti.

El Gobierno resolvió elaborar un “procedimiento” para difundir datos, a medida que el plan de vacunación vaya avanzando, para dar transparencia a las prácticas de inmunización en los hospitales.

“Por pedido expreso de la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, se requirió al Hospital Posadas y a las áreas involucradas de la cartera sanitaria nacional, el listado de personas vacunadas a requerimiento del Ministerio de Salud. Asimismo, se instruyó la auditoría del registro nominal”, señaló un informe oficial.

Distintos referentes de la oposición cuestionaron a Alberto Fernández y pidieron que difunda la lista completa de los privilegiados que recibieron la primera dosis de la Sputnik V en el Ministerio de Salud por fuera del Plan Estratégico de Vacunación Nacional contra el COVID-19



Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados cuestionó a Alberto Fernández.

En la misma línea, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, también increpó al Primer Mandatario. “ Presidente: la pregunta es simple, ¿usted sabía o no sabía lo del vacunatorio peronista VIP en el ministerio de Salud? El senador Taiana dice que para vacunarse consultó con ‘las máximas autoridades nacionales’. ¿Hablaba de usted? El pueblo quiere saber de qué se trata”, escribió. Luego se sumó el ex titular de Medios Públicos durante la gestión de Mauricio Macri, Hernán Lombardi.

“Presidente: no va a conseguir desviar la atención y mucho menos victimizarse usted, su ex ministro y su actual ministra. Que aparezca la lista completa de vacunados VIP y la cadena de responsabilidades. Es muy grave todo como para retórica baja”, apuntó Lombardi. “Que el vacunatorio VIP no esconda la inmoralidad, el cinismo e hipocresía y el deleznable uso partidario que el PJ y La Cámpora ha desplegado a lo largo y ancho del país. Los dirigentes políticos y sindicales debemos dar el ejemplo y terminar, de una buena vez, con los privilegios”, reflexionó Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica y jefe del bloque en Diputados. “Presidente: la pregunta es simple, ¿usted sabía o no sabía lo del vacunatorio peronista VIP en el Ministerio de Salud? El pueblo quiere saber de qué se trata”, increpó el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias.

En medio del mar de críticas, desde el oficialismo apuestan a recuperar terreno en la agenda sanitaria con dos noticias positivas en lo que respecta al operativo de vacunación. La última trascendió durante la tarde del domingo y reveló que el Gobierno cerró el contrato con el laboratorio chino Sinopharm por un millón de dosis. Ese container llegará este jueves. En total son 500.000 vacunas más contra el COVID-19, ya que se deben aplicar dos dosis y, en este caso, ambas tienen el mismo componente. Será el cargamento más grande de dosis que el Gobierno va a traer al país desde el inicio del plan de vacunación.

Además, tal como estaba pactado, esta semana llegará un nuevo conteiner con dosis de la Sputnik V. El último sábado viajó a Rusia la asesora presidencial Cecilia Nicolini, con el fin de avanzar en el diseño de un nuevo cronograma de entregas. En la Casa Rosada esperan que el próximo vuelo proveniente de Moscú llegue con un millón de dosis.

Este lunes, en declaraciones radiales y a periodistas en Casa de Gobierno, Vizzotti ratificó que el Gobierno definirá “un proceso muy específico y transparente”, con un “procedimiento” para difundir datos, a medida que el plan vaya avanzando.

También, la flamante ministra volvió a descartar la existencia de “vacunatorio VIP” y reiteró que las irregularidades denunciadas fueron “una situación puntual, incorrecta y reprochable”, a partir de la cual el presidente Alberto Fernández adoptó una “medida inmediata y fuerte”, en alusión a la salida de su exjefe y antecesor, Ginés González García.

“Nosotros tenemos la trazabilidad de las vacunas, tenemos el sistema de quién se vacuna y quién no y tenemos también la posibilidad de fortalecer eso a través de un mecanismo mucho más específico y más concreto y, claramente, difundirlo regularmente porque es un tema de mucha sensibilidad”, expresó Vizzotti a Radio con Vos.





En tanto, la Comisión Nacional de Inmunizaciones trabajará además para “definir” quiénes deben ser considerados “personal estratégico” o personas con gran responsabilidad en la “toma de decisiones”, categorías que están incluidas dentro del universo prioritario de vacunación, más allá de la edad o riesgo sanitario de la persona.

Con ese criterio, Vizzotti puso en el primero de esos grupos al ministro de Economía, Martín Guzmán, por su peso político en los viajes que realiza y de cara a su visita a México, donde se encuentra actualmente. “Que el ministro se enferme con Covid es un problema”, evaluó la funcionaria.

Las definiciones en cuanto a la categoría de personal “estratégico” serán establecidas por el Consejo Federal que encabezará Cafiero.

Este lunes, más temprano, Vizzotti reiteró que los casos de vacunación irregulares denunciados configuran una “excepción y no la regla”, afirmó que la campaña de vacunación está “funcionando de manera positiva” y añadió que las vacunas “están ingresando” al país “en un contexto crítico a nivel mundial” en cuanto a la provisión global de estos insumos.