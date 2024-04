La Justicia falló a favor de Lucas Benvenuto tras la denuncia de Jey Mammon

La Justicia falló a favor de Lucas Benvenuto: “Gracias a todos”

Lucas Benvenuto y Jey Mammon. Fotos: Instagram/lucasbenvenutoo – captura América TV.

En el año 2020, Lucas Benvenuto acusó a Jey Mammon de presunto abuso infantil cuando era menor de edad. En ese sentido, la Justicia decidió dimitir al actor, quien luego denunció al joven por “calumnias e injurias” en medio de la polémica que sucedió en los medios de comunicación.

Después de la denuncia contra el exconductor de La Peña de Morfi por parte de Lucas, por supuesto abuso cuando él tenía 14 años y Jey 31, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 determinó sobreseer a Mammon en marzo del año 2021 porque el delito había prescripto en 2019.

Sin embargo, en las últimas horas ocurrió un sorpresivo revés judicial porque decidieron fallar a favor de Lucas Benvenuto, quien no dudó en mostrar la notificación en las redes junto a un descargo explicando lo que sentía.

El posteo de Lucas Benvenuto. Foto: Instagram.

“Haría lo mismo una y otra vez”

En la publicación, junto a la foto mostrando el fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal en lo Criminal y Correccional, el bailarín expresó: “Si alguien me hubiese dicho antes de comenzar mi camino hacia la verdad que esto iba a ser muy difícil, que me iban a tildar de mentiroso, que la Justicia puede no ser justa, que iba a sufrir de ansiedad, bronca, dolor…. Haría lo mismo una y otra vez”.

“Hablaría, denunciaría y me armaría de valor todas las veces que fueran necesarias”, explicó, y agregó: “Muchos juzgan los años de silencio, ‘¿por qué no habló antes?’. Ese fue quizás mi peor enemigo, que no me creyeran porque no salí corriendo a gritarlo y cuándo lo hice, no me creyeron”.

Las palabras de Lucas Benvenuto. Foto: Instagram.

“Esta vez, la Justicia dijo que no había delito por el cual querellarme. Una vez más, cuando los tiempos procesales le permiten expedirse, me da la razón. El fallo está firme y es inapelable. Igual que el otro”, agregó entre otras cosas.

Para finalizar, Lucas agradeció y señaló a su abogado: “Gracias al doctor Javier Moral quién siempre, además de patrocinarme, me cuidó como a un hijo. Gracias a todos los que están a mi alrededor y me hacen la vida un poco más linda cada día. Gracias esta vez a los jueces que intervinieron, por su sensatez y su agilidad. Gracias a todos los que me creyeron y me siguen creyendo. Gracias por el apoyo y el cariño”.