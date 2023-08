La Jueza Servini advirtió que el 30% de las máquinas de voto electrónico sufren fallas

Servini advirtió por el “grado de improvisación” en voto electrónico en CABA

La jueza federal con competencia electoral de la ciudad de Buenos Aires, María Servini, advirtió hoy que “resulta preocupante el grado de improvisación” en el manejo de las máquinas para votar jefe de Gobierno porteño y cargos locales en las PASO 2023. Alertó a la Cámara sobre la “impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral”.

Servini envió un escrito al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Via en el que advirtió que “resulta preocupante el grado de improvisación con que se han manejado tanto la empresa contratada para la provisión e instalación de las máquinas de votación, como el propio Instituto de Gestión Electoral” de CABA”.

Las primeras elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires comenzaron esta mañana con normalidad y afirman que “se están desarrollando sin inconvenientes en los 1.097 establecimientos habilitados para tal fin”. Según pudo saber El Destape, solo 87 máquinas habilitadas para la votación con la Boleta Única Electrónica (menos del 1 por ciento del total) registraron problemas en el inicio de la jornada que ya fueron subsanados.

En algunas mesas se registraron inconvenientes por ausencia de autoridades de mesa pero aseguran que “ya fueron cubiertas” y que “no se registran en este momento inconvenientes en las mesas de votación”

Por su parte, la magistrada María Servini reportó problemas de funcionamiento hasta bien entrada la noche de ayer, en tanto que al inicio de la jornada de votación hoy las máquinas no funcionaban en al menos tres centros de votación de CABA. Además, apuntó que en algunos locales de votación las máquinas llegaron ayer por la noche, en otros no “habían sido conectadas ni probadas” y “en muchos locales no estaban los kit de instalación” y algunas máquinas “directamente no funcionaban” o con cableado suelto, lo que podría poner en riesgo la seguridad de los votantes.

“Se estima que aproximadamente un 30 por ciento de las máquinas estarían en esa situación”, agregó. El personal del juzgado permaneció hasta las 2 de la madrugada de hoy en los lugares de votación a la espera de técnicos de la empresa proveedora.

En el documento apunta que “hasta el momento aproximadamente doscientas cuarenta no funcionan, y que aún estando el personal Técnico de la empresa adjudicada por el Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires no han sido ni reparadas ni reemplazadas, y a fin de garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derechoa votar en las elecciones Nacionales que se encuentran bajo la competencia de este Juzgado”.

En este marco, exhortó a que “hágase saber a la autoridades de mesa, que el mal funcionamiento o la imposibilidad de que funcionen las máquinas de votación de la elección local, no interrumpe ni impide que comience la votación de la elección nacional, quedando bajo la exclusiva responsabilidad del mencionado Instituto y de la empresa contratada, las consecuencias de la situación generada“.

Elecciones 2023 en CABA: con boleta electrónica y papel, cómo se vota en la Ciudad

El domingo 13 de agosto serán las elecciones 2023 Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tendrán una modalidad distinta respecto a los comicios de 2019, así como también respecto a las elecciones 2023 de otros distritos.

El pasado 10 de abril, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anunció el desdoblamiento de las elecciones en la Ciudad, aunque tanto en las PASO como en las generales será en la misma fecha que las nacionales. “Lo vamos a hacer con boleta única electrónica, que es un sistema más ágil, más sencillo, más transparente y es una bandera del PRO que inició Mauricio (Macri) en la Ciudad en el 2015 y que también promovimos junto a todos Juntos por el Cambio a nivel nacional”, informó Larreta en ese momento con un video que difundió en sus redes sociales.

Los porteños votarán con boleta de papel a las autoridades nacionales, donde aparecerán los cargos de presidente y vice y diputados nacionales. Sin embargo, a la hora de elegir a las autoridades de CABA, como son el jefe de Gobierno, los legisladores y los comuneros, lo harán con el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE).

En la presentación del sistema, el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, expresó: “En primer lugar, estamos muy contentos porque, al ser concurrente la elección, vamos a tener que votar tres veces en vez de seis veces y vamos a poder hacer la elección de autoridades de la Ciudad de Buenos Aires a través del sistema de Boleta Única Electrónica que es mucho más ágil, transparente, funciona muy bien y ya lo hemos experimentado”.

Por su parte, el director del Instituto de Gestión Electoral (IGE), Federico Fahey Duarte, explicó: “Al ingresar al establecimiento, las autoridades de mesa se encuentran dentro de las aulas. En un extremo del aula se dispone el biombo con las boletas de papel para las autoridades nacionales, mientras que en el otro extremo se ubica el dispositivo de emisión de la Boleta Única Electrónica”.

Cómo se vota en CABA

1. Le das tu DNI a la autoridad de mesa y recibís un sobre vacío.

2. Pasás detrás del biombo, elegís la boleta de papel con el precandidato a presidente y la guardás en el sobre.

3. Volvés a la mesa y lo ingresás en la urna correspondiente.

4. La autoridad de mesa te entrega la boleta electrónica, a la cual le corta un troquel.

5. Colocás esa boleta en la máquina para votar jefe de Gobierno y los otros cargos que correspondan: se va a poder elegir por agrupación política o por candidatos, que vendría a ser el corte de boleta.

6. Confirmás tu voto en la pantalla, imprimís la boleta electrónica, verificás la voto y la doblás por la mitad.

7. Al salir, la autoridad de mesa a cortar el otro troquel de la boleta electrónica y la ingresás en la otra urna.

8. Firmás el padrón y te dan la constancia.

Siguen las denuncias por graves irregularidades en el sistema de boleta electrónica de la Ciudad de Buenos Aires. La usuaria @camiduro_ en Twitter publicó un video mostrando cómo la máquina BUE registra otros candidatos distintos a los que ella seleccionó.

La precandidata presidencial se quejó de las demoras en su votación en la Sociedad Rural de Buenos Aires. Se refirió a la interna y adelantó: “A la noche en el búnker va haber una convivencia y de acuerdo a quien gane, se deciden las reglas”

“Mi experiencia personal fue mala, lo normal es votar en un ratito, en pocos minutos”, sostuvo. (Télam)

Pasadas las 12.15 de este domingo, Patricia Bullrich, precandidata presidencial de Juntos por el Cambio arribó a la Sociedad Rural de Buenos Aires para emitir su voto. Sin embargo, todo se complicó con la máquina de la Boleta Única Electrónica y, tras siete intentos fallidos, debieron cambiarla para que pueda sufragar. Estuvo más de 10 minutos y en el medio se sacó una selfie con los técnicos.

La ex ministra de Seguridad pudo realizar su voto a nivel nacional sin inconvenientes. No obstante, las complicaciones aparecieron con la votación electrónica para el jefe de gobierno porteño y lo que parecía en primer momento un blooper, se tornó en tensión.

Al salir, la esperaba un amplio despliegue de la prensa y quien compite con Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que tuvo una “experiencia negativa”.

El precandidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, sostuvo que «era esperable» que hubiera inconvenientes a la hora de realizar el voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires, y que fue implementado igual «con tal de hacer trampas y tener alguna ventajita electoral».

«Cada vez que los políticos hacen trampa lo paga la gente; la forma en la que se instrumentó el voto por parte del Gobierno de la Ciudad fue muy improvisado y ahora lo pagamos nosotros», señaló #jAVIERMilei al formular declaraciones a la prensa antes de emitir su voto, mientras hacía una larga cola, de más de dos cuadras, en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en Medrano 951.

El aspirante a la presidencia añadió que «hemos puesto en discusión cosas que hacía muchos años que nos se discutían» en el marco de la campaña electoral.

También dijo que la juventud «es la que lleva menos tiempo expuesta al sistema de adoctrinamiento» por lo que consideró que tiene una mayor adhesión electoral en ese rango.

Por otra parte, consultado sobre si su fuerza política representa una «derecha populista», respondió que «son lecturas que trata de hacer la gente que está dentro del sistema».

«Argentina lleva 100 años fracasando, en especial los últimos 40 y 20 años con lo cual es un comentario propio de la casta aferrada a sus privilegios», sostuvo #Milei, líder de #LaLibertadAvanza.