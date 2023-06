La interna en Juntos por el Cambio: de qué lado se para cada dirigente

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (Foto: JxC)

La interna en Juntos por el Cambio escaló a niveles inéditos después de que Horacio Rodríguez Larreta (PRO) y Gerardo Morales (UCR) plantearan incorporar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a la coalición. La discusión no sólo profundizó la división que existe desde hace tiempo en PRO. También salpicó a la UCR. Y es probable que haya trazado una división -¿irreparable?- dentro del frente que aspira a retornar al poder en diciembre de este año.

De un lado se ubican los precandidatos presidenciales Rodríguez Larreta y Morales. Sostienen que es necesario construir una nueva mayoría para “garantizar el cambio en la Argentina”. Están alineados detrás de esa estrategia Facundo Manes -quien planteó hace tiempo la idea de una alianza con el peronismo no K- y Elisa Carrió, enfrentada desde hace tiempo con Macri. También integran ese pelotón Miguel Ángel Pichetto, que ayer compartió un acto con Rodríguez Larreta, y Martín Lousteau, aliado del alcalde.

El otro bando está encabezado por Patricia Bullrich. La rival de Larreta en la interna presidencial cree que el ingreso de Schiaretti desperfila a la coalición opositora y confunde a su electorado. No sólo por sus vínculos con el Frente de Todos en el Congreso, sino también porque JxC aspira a derrotarlo en las próximas elecciones provinciales. También sospecha que se trata otra maniobra -como la del ingreso de José Luis Espert, que, vale mencionar, quedó trabado- de Rodríguez Larreta para restarle votos en la interna.

Detrás de ella, se intuye, está Mauricio Macri. Aunque no lo ha dicho públicamente, los últimos movimientos del ex presidente permiten interpretar de qué lado se ubica en la interna entre ‘halcones’ y ‘palomas’. También Federico Angelini, que la reemplazó al frente del partido cuando la ex ministra de Seguridad dejó su cargo para volcarse de lleno a la campaña electora.

Otro que rechaza la incorporación de Schiaretti es Luis Juez. La razón es clara: enfrenta al schiarettismo en las elecciones provinciales. Ayer se presentó a la reunión que mantuvieron los presidentes de los partidos que integran JxC para dejar en claro cuál es su postura. “Planteé la inquietud, les dije que la decisión -de incorporar al gobernador de Córdoba- nos genera una situación de extrema incomodidad”, declaró a la prensa.

Alfredo Cornejo también está entre los que rechazan la propuesta. El precandidato a gobernador de Mendoza es uno de los que encabeza la facción interna de la UCR que se opone a la estrategia de Morales. Ayer compartió un acto con Patricia Bullrich. “Nos unen no solo las convicciones, sino también un programa de mejoras para Mendoza y el país”, dijo.

Es en este contexto que surge un interrogante: ¿se puede quebrar Juntos por el Cambio? Sus referentes afirman que no, pero las diferencias políticas son cada vez mayores.