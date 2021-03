La indignación de los comerciantes por la falta de respuestas y explicaciones

La Obra de Cloacas viene siendo reclamada desde que comenzó, pero está paralizada y sin novedades. Ya los comerciantes instaron distintos reclamos, a funcionarios, a nuestros medios, Ahora van al Concejo

Funes Hoy, obtuvo una entrevista con Julián Bertolotti, farmacéutico que relata la situación en representación de los comerciantes de la zona, quién nos relata, “Nos hemos reunido todos los comerciantes de esta arteria para ver qué acciones tomar, debido a que en un año que ha sido muy difícil económicamente, por lo que ya todos conocemos, se ha perjudicado mucho más a nuestros comercios con dos acciones concretas que tomó el Gobierno de Funes: no proyectar una obra de cloacas y su fecha de conclusión, y no planificar bien la implementación de mano única.

Estamos todos los vecinos de acuerdo en que la obra de cloacas beneficia a todo el barrio, pero rompieron la calle y las veredas hace 8 meses y abandonaron la obra, sin ningún avance hasta ahora. Se nos había asegurado que en 3 meses la concluían.

Entonces han mermado nuestros clientes, que encima, como calle Sarmiento desde la ruta 9 hasta Santa Fe, es la única de circulación hacia el norte, lo que hace que desvíen los conductores hacia Catamarca evitando nuestra calle, sino que también dejaron de venir a esta cuadra porque no pueden estacionar. a estas problemáticas se suma la presencia permanente de los Agentes de Tránsito con fines absolutamente recaudatorios, que ni cuando estoy de turno he logrado revertir en defensa de los clientes porque necesitan un medicamento de urgencia y eso que se los he explicado personalmente.

Además en mi rubro sumaron aperturas de Farmacias y Distribuidoras sin planificación, ni estudio de mercado, lo que también me perjudica.

Desde el 2007 que estoy con mi farmacia en esta calle, pero desde hace un año que mi trabajo se viene retrotrayendo por decisiones inconsultas de los que gobiernan, sin dar nombres, hemos hablado con uno que otro funcionario, nos dicen que pronto avanzará la obra, que ya la van a terminar, pero yo la tengo enfrente y veo todos los días que tiene un abandono total.

Se podrían haber hecho un montón de previsiones, y no las tomaron, los días de lluvias se han caído en esas zanjas innumerables vehículos y lo saben…, en las veredas ha pasado con vecinos que transitaron, un fin de semana de lluvias contabilizamos 11 vehículos removidos…, pero nadie se conmovió por eso. En ciudades como Rosario ponen unas rampas de acero cuando están realizando estas obras.

A la Empresa contratada nadie la controla: luego de excavar, corren la tierra con una mini retroexcavadora dejando entre 5 y diez centímetros sobre el pavimento creando nubes de tierra que arruina todos los productos que comercializamos… y los míos son medicamentos, la chica de la esquina directamente cerró unos días porque se le arruinaba toda la ropa.



Nota ingresada al Concejo Municipal de Funes