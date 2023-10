La indignación de Georgina Barbarossa con Jesica Cirio tras la entrevista: “¿Cómo no se dio cuenta?

Georgina Barbarossa habló luego de entrevistas a su compañera de conducción en La Peña del Morfi, Jesica Cirio. La presentadora se mostró escéptica a las declaraciones de la modelo y apuntó con todo contra Martín Insaurralde y la imputación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

“Me quedé con mil preguntas. Pero no la quería herir, menos en público”, aseguró desde su ciclo de Telefe “A la Barbarossa” donde dio su parecer después de hablar con Cirio, quien está, al igual que su exmarido, imputada en la causa que investigará su patrimonio.

“Sinceramente no entiendo. Yo antes de la nota hablé con ella. No somos amigas, somos compañeras y no hemos trabajado tanto juntas, pero me parece un encanto de persona. Sinceramente, no la quería hacer sentir tan incómoda. No le podía decir ‘nena, ¿no te das cuenta de que 2+2 es 4? Porque yo también trabajo desde los 17 años. ¿Cuántas marcas, viajes puede pagar él con ese sueldo? ¡No sé! Todos tenemos un límite”, remarcó indignada.

Sobre los dichos de Jesica acerca de cómo se manejaba el dinero en la pareja y de que ella posee ingresos mayores a los de el dirigente político, Georgina se mostró desconfiada de las declaraciones y se preguntó: “Perfecto, pero ¿el resto de dónde lo sacas? ¡Es el sueldo de una persona que está sirviendo a la Patria!”.

Asimismo desde el ciclo de América Tv “A la Tarde” también fueron a buscar la palabra de Georgina que reiteró su desconcierto ante las respuestas de Cirio y apuntó fuertemente contra Martín Insaurralde.

“Creo que la gente se quedó con ganas, después del reportaje que le hicieron en el noticiero y supongo que para ella tampoco debe ser fácil, porque está en un momento… osea estar casada tanto años con un hombre que tiene semejante nivel de corrupción, es complicado”, lanzó.

Al tiempo que sumó: “No me parece normal esa cantidad de gastos y ese ritmo de vida, porque un político, se supone que tenés una cuota de una plata fija. Un político o X, tu marido, porque sabés cuánto gana”, remarcó.

Georgina también se mostró reacia ante las lágrimas de Jesica y volvió sobre el punto que la modelo dice desconocer acerca de la economía familiar y expresó: “¡Cómo no te das cuenta que estas gastando fortunas, y millones y millones, cuando la gente no tiene que comer!”.

No obstante trató de suavizar el tema y esgrimió una teoría sobre cómo el amor puede enceguecer a las personas: “No se, a veces el amor te hace estar medio pelotudo”, dijo en referencia a el por qué, quizá, Jesica no consiguió ver lo que pasaba dentro de su matrimonio.

Pero hizo una salvación al respecto: “Yo también trabajo desde los 17 años, no he ganado esa fortuna. Ella se ha ganado todo con el sudor de su frente, pero si tenes un marido que gana y te lleva, y gasta y gasta, ¿De dónde sacas la guita?”, subrayó.

Para cerrar corrió a Jesica del conflicto y le expresó su repudio a Insaurralde: “Me parece un corrupto, un sinvergüenza, un atorrante, le estás robando la plata a la gente y la gente no tiene para comer, Insaurralde y vos estás gastando la plata de todos los argentinos que pagamos nuestros impuestos. ¡No tenes cara!, sos un sinvergüenza”, remarcó con furia.

Jesica Cirio habló sobre Martin Insaurralde junto a Georgina Barbarossa: “Viví una mentira”

Tras la entrevista que dio en “El Noticiero de la Gente”, la modelo habló desde su programa y se quebró al contar lo que vivió durante su matrimonio.

En medio del escándalo que involucra a Jésica Cirio, Martín Insaurralde y Sofía Clérici, donde los tres se encuentran imputados bajo una investigación por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito, la modelo volvió a hablar del tema desde su programa “La Peña del Morfi”.

“Tesoro de mi corazón pasaste la peor semana de tu vida, vamos a charlar y estar tranquilas. Te voy a preguntar lo que la gente quiere saber” , introdujo Georgina Barbarossa que regresó a conducir el ciclo de Telefe por esta ocasión, ya que se encontraba de licencia por una intervención quirúrgica.

De esta manera, Georgina intentó conseguir las respuestas que Jesica evadió durante la primer entrevista que dio para “El Noticiero de la Gente”, sin conseguir resultados diferentes, a pesar de lo incisiva que fue, “ Tuviste una oportunidad en el noticiero, pero estabas un poco dura”, remarcó para distender a Cirio.

“La gente se quedó con una sensación de que no pudiste decir todo”, expresó para darle la oportunidad a Jesica de expresarse libremente y hable del matrimonio que mantuvo con Martín Insaurralde durante una década, que hoy se encuentra bajo la lupa de la Justicia que investiga de dónde salieron los fondos para mantener tan alto nivel de vida.

“A veces se pide que diga no sé qué. Estuve casada 10 años confiando en esa relación y esa es mi verdad, es lo que viví. En principio fui feliz, en los últimos momentos la relación fue decayendo por no tener tiempos cada uno o porque quizás empecé a notar cosas en él que ya no me hacían bien, cosas de nuestra intimidad que no me hacía bien y no me daban seguridad y en ese momento decidí irme”, comenzó contestando Cirio.

“En esos 10 años, ¿podés relatar qué actividades hacía tu marido?”, indago Barbarossa. “Él era político como era de público conocimiento y yo trabajaba todo el día. Nos encontrábamos a la noche y cenábamos, ahora si se pretende que yo diga si vi algo ilegal, la realidad es que no lo vi” , aseguró con firmeza.

“Mi vida siempre fue igual, los viajes de él fueron a partir de 1993 y yo no estaba casada con él ahí, me casé en el 2014. Yo trabajé para marcas nacionales e internacionales y siempre tuve la suerte de poder vivir bien. Nunca dejé de trabajar desde chiquita. La información que él me daba es que los viajes eran por laburo “, respondió.

Al tiempo que expresó que durante su matrimonio ella costeó todos sus gastos, y que mantenias economías separadas: “ Para el nivel de vida que yo siempre llevé, los viajes que hacíamos eran algo dentro de mi normalidad. Yo siempre me bancaba mis cosas, mis gastos y mis viajes . Aunque también había gastos en común. Quiero que quede claro que mi vida no cambió en absolutamente nada después de casarme con él”, resumió.

Refiriéndose a los videos que desencadenaron el escándalo donde se lo ve a Insaurralde en un yate de lujo en las costas de Marbella junto a la modelo Sofia Clérici, la modelo dijo: “ Lo que se vio en los videos no era la vida que llevaba conmigo. Nunca vi una ilegalidad en nada de lo que estaba haciendo”, aclaró.

Georgina volvió a insistir con el supuesto acuerdo de divorcio con el dirigente político y quiso saber si era verdad que había recibido 20 millones (de dólares) por parte de Martín Insaurralde. “Es una absoluta mentira. No sé por qué se instaló eso, no sé cuál fue el fin, son cifras que nunca vi en mi vida. Es una situación injusta para mi porque yo trabajé toda mi vida. Yo estoy tranquila y a disposición”, aseguró.

No obstante se mostró dolida al tocar el tema de su hija, y la situación actual que transitan por la alta exposición mediática que tomó este caso: “Esto es horrible a nivel mediático por mi hija y mi familia, pero estoy a disposición de la Justicia”, reiteró.

“Me angustió y me enojé al enterarme que estaba imputada, pero a la vez tranquila porque no tengo nada que ver. Estoy dispuesta a que se me investigue de arriba a abajo ”, señaló Cirio.

Luego, Barbarossa le preguntó sobre su reacción a las fotos de Martín Insaurralde y Sofía Clerici: “Nuestra relación no es buena desde noviembre que empezaron a pasar estas cosas y ahora con todo esto menos. El fin de semana me enojé porque fue muy fuerte caer a la realidad de que todo esto era mentira”, respondió Jesica que a continuación señaló que Insaurralde “se enojó y la bloqueó” cuando ella le pidió explicaciones por lo sucedido.

Y agregó: “ Había cosas que no me cerraban, no me hacían feliz y este fin de semana me desayuné con esto ”. En ese momento, Jesica se quebró y expresó: “Sentí que todo era mentira, que lo que viví estos años era mentira, fue muy frustrante, una traición muy fuerte”, detalló.

“Fue muy angustiante -lo de la infidelidad- sentí mucha defraudación, mucha frustración, me entere el fin de semana como se enteraron todos”, reconoció. Para cerrar se refirió a la relación que mantiene con los hijos mayores de Insaurralde, de dos matrimonios anteriores, y expresó: “Sigo teniendo relación y están muy tristes, ahora estamos tratando de sostener a la más chiquita, ellos todo el tiempo tratan de colaborar y de sostenerme a mí, estamos tratando de acompañarlos como se puede”, concluyó.

Lógicamente estas declaraciones tuvieron repercusión en los medios, y los diferentes programas de espectáculos trataron el tema y presentaron su incredulidad e indignación ante el desconocimiento de la co-conductora de La Peña del Morfi durante sus 10 años de matrimonio.

La reacción de los medios tras la entrevista de Jesica Cirio

Una de las que apuntó más fuerte sobre el tema fue Susana Roccasalvo, que además cuestionó los dichos de Fernando Burlando, representante legal de Jesica, donde plantean que el patrimonio de la modelo es mayor al del político, fruto de buenas decisiones y los años trabajados en el medio.

“Vos no nos podes enseñar a nosotros, los que llevamos mas de 20 y 30 años en televisión quién es Jesica Cirio”, le dijo Roccasalvo a Burlando mirando a la cámara y agregó en su descargo: “No estoy hablando mal, estoy diciendo otra cosa. No es una primerísima figura, no lo ha sido nunca. Es una chica muy mona, no se si llegó a encabezar la calle Corrientes y puede tener una inteligencia superior -expresó parafraseando las palabras del letrado- y haber hecho negocios que ninguno de nosotros, es la cara de una reconocida marca de lencería, pero Burlando yo sé que vos te dirigís al público, pero no a nosotros la gente del medio, corazón”, sostuvo indignada.