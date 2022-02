La historia del otro Messi que juega en Newell’s Old Boys de Rosario

Newell’s Old Boys y el apellido Messi hacen pensar inmediatamente en una sola persona: Lionel. Sin embargo, la leyenda de Barcelona y actual jugador del París Saint-Germain no es el único futbolista con ese apellido ligado al club de Rosario. Hay otro, tiene sólo 19 años y ya causa sensación.

Se trata de Joaquín, volante de la Cuarta División de La Lepra. El joven no sólo comparte apellido con La Pulga: también utiliza el dorsal número 10. El joven disputa la Copa Libertadores sub-20 con el conjunto rosarino.

“Me inicié en el baby de Newell’s a los 8 años. Hice todas las Inferiores. Estoy en el último año de Cuarta División. Cuando llegué todos me preguntaban si tenía algún parentesco. Es una casualidad. Por ejemplo, en mi pueblo, hay tres familias con el apellido Messi, es natural, en todo el mundo coinciden apellidos y a mí me tocó coincidir con él. Y yo soy jugador de fútbol”, contó Joaquín, oriundo de Coronel Arnold, a las redes sociales del certamen continental.

El joven dice que los relacionan aún más porque ambos comenzaron en el mismo club y revela que jugar con el capitán de la Selección en La Lepra sería “un sueño, lo máximo”. “¿Si le daría la 10? La 10 que la use él, a mí que me den cualquier número. ¿La 30 que tiene en el PSG? No me metan esa presión”, dijo.





La Lepra es el único equipo argentino que disputa el torneo. Integra el grupo C junto a Guaraní de Paraguay, Orense de Ecuador y Universidad Concepción de Chile. Ayer, debutó con una derrota por 1-0 ante el equipo paraguayo. Messi ingresó a los 10 minutos del segundo tiempo.