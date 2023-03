La hija mayor de Romina de Gran Hermano 2022 admitió que le gustaría que su mamá abandone la casa

Una de las hijas de Romina de Gran Hermano 2022 prefiere que su mamá abandone la casa

En el reality Gran Hermano 2022 (Telefe), Romina Uhrig es una de las participantes más competitivas de la casa. Más allá de que tiene muchas ganas de llegar a la final para ganarse los 15 millones de pesos, la exdiputada admite que sufre mucho por estar lejos de sus tres hijas, Mía, Nina y Felicitas, desde hace cuatro meses.

En medio de este contexto, la periodista Laura Ubfal habló con la hija mayor de Romina sobre el juego mientras estaban en un corte comercial en el programa El Debate. “Está bastante bien, pero tiene algunas peleas y eso creo que no la ayuda mucho”, opinó Mía, a corazón abierto.

La comunicadora le dijo: “Imagino que la extrañás un montón…”. La pequeña le contestó: “Muchísimo”. Laura le consultó: “¿Estás orgullosa o qué te pasa con ella? ¿Querés que salga o que siga y gane?”. Mía le respondió: “Me gustaría que gane, pero creo que no tiene oportunidad”.

Ubfal se sorprendió y le preguntó por qué sentía eso. “Porque ahora la gente no la ve muy bien por cómo está posicionada”, respondió la pequeña. “¿Preferirías que la saquen?”, le consultó la panelista de GH. “Sí, porque creo que ya está”, cerró Mía. Romina de GH

La semana pasada, Walter Fabián entró a la casa para reencontrarse con su tía. El conductor Santiago del Moro lo presentó en el estudio: “Tiene 22 años, es de Grand Bourg, vive con sus padres y sus hermanitas menores. Es el hijo mayor de la hermana de Romina”.

El joven abrió el portón y con una imborrable cara de felicidad hizo su ingreso. Romina lo miró dos segundos hasta que reaccionó: “¡Fabi! Ay, hola… ¿cómo estás, mi amor? ¿no dejaron entrar a las nenas?”. Así, sin vueltas, dejó en claro que su intención era tener contacto con Mía, Felicitas y Nina, por eso apenas se emocionó al ver ingresar a su sobrino, de quien aclaró que “no te reconocí, estás más gordito”. “No las dejaron entrar”, se decepcionó mientras comentaba al resto del grupo lo que estaba sucediendo. Pero aprovechó para preguntarle por ellas a Fabián. “¡Pensé que las iba a ver! ¿Por qué no las dejaron entrar?”, continuó su queja. Fabián, el sobrino de Romina, abandonó la casa

Él fue el encargado de explicarle que debido a que son menores de edad están impedidas de ser parte del juego, mientras ella lo abrazaba y se conformaba con un “qué lindo ver a alguien”. “¿Cómo están las nenas?”, fue la pregunta que no tardó en aparecer, para que él le llevara tranquilidad de que está bien, “hermosas”, mientras la consolaba explicándole que quedaba poco tiempo de juego y que pronto sería el momento del reencuentro. “¿Cómo te eligieron a vos? ¿quién pidió que vengas?”, siguió indagando la exdiputada a su sobrino, también ahijado de confirmación, quien le aclaró que fue un pedido de la producción.

El pasado miércoles, quedó eliminado Fabián con 14 votos y luego de abandonar la casa, Romina sintió mucha tristeza y no pudo evitar llorar en una charla íntima que tuvo con Julieta. La participante no solo fue golpeada con la eliminación de su querido sobrino, sino también por estar lejos de sus tres hijas.“Es recontra cruel, muy fuerte. Como dice Santi es verdad que tenés que estar preparada del corazón y de la cabeza, es muy fuerte”, aseguró la hermanita entre lágrimas, acostada en una cama mientras era consolada por su compañera. Pero no salió para ir con sus hijas.