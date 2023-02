La hija de Marcelo Tinelli se refirió su separación de Coti Sorokin y lo destrozó

Candelaria Tinelli hundió a Coti Sorokin, blanqueó el motivo de su separación y lo dejó muy mal parado

Candelaria Tinelli habló a fondo de su separación de Coti Sorokin por supuestas infidelidades y dejó muy mal parado al músico, con quien llegó a comprometerse y compartió los últimos dos años de su vida en medio de fuertes crisis.

En detalle, la hija de Marcelo Tinelli le brindó una nota a LAM (América, lunes a viernes a las 20) para hablar de la ruptura con el músico y no se calló absolutamente nada.

La cantante comenzó analizando las declaraciones que su ahora exnovio dio días atrás en LAM, cuando enfrentó los rumores de infidelidades y negó todo.

Candelaria Tinelli habló en LAM. Captura TV

“Vi la nota que le hicieron y me pareció medio rara su actitud, me hizo quedar como medio boluda… No me gustó, siento que no me cuidó y que no es así como él dice, porque quedo como una loca, que soy impulsiva y que me arrepiento de las cosas que hago y que por eso borro los mensajes”, fueron sus primeras palabras.

Y siguió: “Él siempre alivianando la situación y quedando bien parado, que es lo que más le importa y en verdad no es tan así. Pero bueno nada, estoy bien y le deseo lo mejor, yo estoy tranquila. Volví a ser yo, volví a recuperar momentos míos con mi familia y con mis amigos que cuando estaba con él no lo podía hacer, me siento libre”.

Además, la hermana menor de Micaela aseguró que está bueno hablar “del tema” para que no le suceda a otras mujeres lo que le pasó a ella. “A veces dejamos de ser para que el otro no se enoje”, destacó segundos antes de poner a modo de ejemplo el hecho de no subir determinadas fotos a las redes o cambiar su forma de vestirse para evitar una pelea.

Candelaria y Coti se mostraban todo el tiempo juntos en la tele.

“Básicamente dejás de ser vos. Hay personas que te conocen de una manera y después te quieren transformar. Y si el otro no te acepta como sos, esa relación no va. Cuando una está enamorada a veces está un poco cegada, pero cuando te lo empiezan a decir de afuera, no una persona sino muchas, empezás a abrir los ojos. Ahora, que lo veo un poco más de afuera puedo decir que es así”, explicó en la nota que le dio a Alejandro Castelo.

Lelé, tal como la llaman a la joven, también dijo que no le echa explícitamente la culpa a Coti. “En gran parte es culpa mía y espero que todas las mujeres podamos salir de una situación así”.

Y siguió diciendo: “Soy todo lo contrario a lo que él dijo en esa nota. No me interesa lo que opinen los demás. Soy muy transparente y no me interesa quedar bien… si me mandé una cagada soy la primera en aceptarlo, me chupa un huevo tener una imagen para los demás, yo me banco las críticas, buenas y malas. A él, lo respeto y nada más”.

Candelaria Tinelli y los rumores de infidelidades

Al final de la nota, el cronista de LAM recordó el momento en que Coti le desmintió haber engañado a Cande. Por lo que ella opinó: “No lo puedo comprobar, pero me llegó de varias personas, no solo de una mujer sino de varias“, indicó al respecto.

Y añadió: “Pero quiero aclarar que estoy del lado de las mujeres, que las banco y entiendo… jamás me enojaría con una mina, y no tengo pruebas, fotos, textos ni nada pero hay algunas cosas que me resultan un poco raras”.

Angie, la supuesta amante de Coti, es azafata y lo habría conocido en un vuelo.

“Jamás desconfié de él. Soy una persona que cuando estoy soy sincera y espero lo mismo de la otra persona, pero hay gente mentirosa, que oculta cosas. Pero bueno, el que carga con su cruz, va a ser él, no yo. Yo estoy muy tranquila, estoy liviana de equipaje. Lo quiero y no quiero que sienta culpa, pero todo es un aprendizaje”, expresó sin titubeos.

Y cerró: “Si hablamos todos los días es por él, porque insiste en que quiere remontar la relación, pero a mí no me interesa volver. Lo suelto y le deseo lo mejor de corazón, que le vaya muy bien con su música y que encuentre a una persona que lo haga feliz”,

Coti Sorokin y Cande formalizaron su relación en noviembre de 2020 y atravesaron varias crisis desde entonces.