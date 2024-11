La funense Tamara Ávila es Campeona del Mundo de Muay Thai

Su humildad y su coraje la caracterizan, Tamara Ávila de corazón funense dejó su sello en el Campeonato Mundial de Muay Thai (Boxeo Tailandés). Es el deporte nacional y el arte marcial procedente de Tailandia, “se disputa de pie, por medios de golpes con técnicas combinadas de puños, pies, rodillas y codos, además de algunos barridos, sujeciones (para golpear) y lanzamientos”. Este año tuvo su sede en Alicante, España y la peleadora de Funes es la mejor del mundo en su categoría.

Luego de obtener múltiples logros en poco tiempo y llegar a ser, Sub campeona Panamericana y Campeona argentina, el pasado año, Tamara ya es Campeona del Mundo en la categoría de 50 kilos, donde venció a una peleadora chilena. Esto es el resultado del incansable trabajo que realiza día a día en lo laboral, personal y lo deportivo a nivel profesional. El ejemplo de no claudicar ante las dificultades que se presentan, donde el apoyo de la familia y los amigos son un soporte esencial en el camino al éxito y no solamente hablamos de campeonar sino también de perseguir los logros y sueños que se anhelan.



Selección Argentina de Muay Thai – Tamara Ávila

Comenzando su carrera en el Gimnasio Tao Gym de Funes y ahora dictando clases la peleadora local, mostró su agradecimiento con los dueños de Pandorabox quienes le abrieron sus puertas y le ayudaron con elementos, pisos, y otras cosas para que pueda dar clases, ahora con un pergamino de tal magnitud seguramente traerá más alumnos a su Dojo. A su vez su desarrollo profesional está a cargo del Profesor Matías Scotti en la ciudad de Rosario, quien es el gran artífice de muchos peleadores que como Tamara alcanzan grandes metas en las artes marciales.

El mensaje de la Campeona del Mundo en sus redes sociales ANTES DE PELEAR:

Pesaje listo !! Lista para la guerra ⚔️🇦🇷🙏💪🙌

Acá hay que hacer valer todo!!! Cada entrenamiento, cada km en bicicleta todos los días hasta el dojo , calor , frío, cansancio …por que si …muchas veces en camino pensé: lpm loco por que tengo que irme en bicicleta hasta la loma del ojete ? por que yo no me siento todas las noches a cenar con mis hijos como debería ser ? Por que hago tantos km todos los días? Por que me aguante ciertas cosas ? Por que voy de acá para allá capacitándome ? Por que Elijo no salir de joda como tod@s los fines de semana ? Por que todos los días a las 06:00 ya estoy entrenando o dando clases ? Ya me lo respondí. El estar acá hoy me responde todo estas preguntas , Gracias a mi profe @eidcmuaythai que nunca me dijo que no podía hacerlo , Gracias a mi profe el que no me soltó la mano hoy estoy acá, Gracias a mi profe que mientras entrenando cansada me dijo que yo podía , Gracias a mis viejos que todos los días me ayudan con mis hijos …ellos son los que se encargan todos los días para que yo pueda entrenar , Gracias a tod@s mis amig@s que todos los días me alientan y me ayudan , a los que me dicen voy para rosario …te llevo o te traigo , llevas campera ? Va a hacer frío a la vuelta , toma llévate este buzo , tenés luces en la bici ?

Gracias a todos y a cada uno de ustedes !! Gracias @Pandorabox.team por abrirme sus puertas y permitirme crecer , Gracias a cada sponsor que creyó en mi y en todo lo que hago todos los días , personas que sin conocerme se acercaron para ayudarme 🙌💫🤍

Y lo más importante Gracias a mis hijos que me alientan y me dan fuerza todos los días para que luche por mis sueños mi Malena y mi Theo , sin todos ustedes hoy no estaría acá , Gracias ❤️🙌💪🙏🇦🇷💫⚔️🐘.

FELICITACIONES !!!